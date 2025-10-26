خبرگزاری کار ایران
سرپرست پشتیبانی دام استان خبر داد؛

توزیع 67 هزار تن نهاده دامی میان دامداران قزوینی

کد خبر : 1705126
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان قزوین گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری 67 هزار تن نهاده‌ دامی در استان قزوین میان تولیدکنندگان توزیع شد.

به گزارش ایلنا از قزوین،   عبدالصمد موذنی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال تا پایان مهرماه، در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و با هدف تنظیم بازار نهاده‌های دامی، در مجموع 34 هزار تن ذرت، 18 هزار تن کنجاله سویا و 15 هزار تن جو در سطح استان توزیع شده است.

وی افزود: این نهاده‌ها از طریق سامانه بازارگاه و با نظارت کامل دستگاه‌های ذیربط به بهره‌برداران واجد شرایط عرضه گردیده و روند توزیع نیز بدون وقفه ادامه دارد.

موذنی هدف از این اقدام را پشتیبانی از بخش دام و طیور، تقویت تولید داخلی و ایجاد تعادل در بازار عنوان کرد و گفت تأمین مستمر نهاده‌ها از اولویت‌های این مجموعه در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.

 

