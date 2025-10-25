خبرگزاری کار ایران
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی و انجمن شرکت‌های صنعت پخش

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: تفاهم‌نامه همکاری مشترکی بین این شرکت و انجمن شرکت‌های صنعت پخش استان قزوین منعقد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  «شهریار کشاورز شاهباز» در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به احداث «شهرک صنفی پخش و توزیع کالا» گفت: این پروژه نقش مهمی در تقویت زنجیره تأمین و پخش کالای استان و همچنین کاهش تراکم صنوف در سطح شهر خواهد داشت.

وی توسعه، ایجاد و مدیریت شهرک‌های صنعتی و ایجاد بستر مناسب برای استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مرتبط را از مأموریت‌های اصلی شرکت برشمرد و افزود: ساماندهی، حمایت و توسعه واحدهای پخش و توزیع در استان، تأمین فضاهای مناسب و دارای کاربری مشخص برای این واحدها، محقق‌کردن توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال و تسهیل در فرآیندهای تأمین و توزیع کالا از مهمترین اهداف این تفاهم‌نامه است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین، شناسایی و تخصیص زمین‌های مناسب با کاربری پخش و توزیع، ارائه خدمات زیربنایی (مانند آب، برق، گاز، تلفن و دسترسی به راه‌های اصلی) به واحدهای مستقر، تسهیل شرایط واگذاری زمین (به صورت نقدی یا اقساطی) و ارائه الزامات استقرار (مانند بارانداز، انبار، جایگاه سوخت و ملاحظات ایمنی و بهداشت) را از جمله تعهدات طرفین دانست.

وی همچنین از تشکیل کمیته هماهنگی مشترک برای پیگیری موضوعاتی چون تدوین مدل تأمین مالی، رفع موانع و مشکلات پیش‌رو و پیشبرد کار تا مرحله عقد قرارداد اجرایی خبر داد. این کمیته موظف است پیشرفت کار را پیگیری و گزارش‌های عملکرد دوره‌ای (3 تا 6 ماهه) تهیه کند.

شهرک صنفی پخش و توزیع کالا با هدف ساماندهی بیش از 70 واحد صنعتی فعال در حوزه پخش و توزیع، در مساحتی حدود 30 هکتار در محور قزوین-بویین‌زهرا راه‌اندازی می‌شود که مطالعات شهرسازی آن در حال انجام است.

این تفاهم‌نامه با حضور «شهریار کشاورز شاهباز» و «سجاد قاسمی»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش استان قزوین، امضا و برای اجرا ابلاغ شد.

