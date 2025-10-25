مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین:
1450 زوج نابارور تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند
مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین گفت: 1450 زوج قزوینی نابارور تحت پوشش بیمه سلامت و خدمات رایگان درمان ناباروی قرار دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، پیمان قجربیگی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین با اشاره به گستردگی پوشش بیمه سلامت در کشور گفت: بیش از 45 میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند.
وی با بیان اینکه بیمه سلامت یک حوزه حمایت اجتماعی از طرف نظام و دولت است، افزود: برخلاف ذهنیت رایج از بیمه، حدود 80 درصد جمعیت تحت پوشش این بیمه، هیچ حق بیمهای پرداخت نمیکنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین تصریح کرد: بهطور مثال صندوق بیمه روستاییان و صندوق سایر اقشار مانند بهزیستی و کمیته امداد، بهصورت رایگان خدمات دریافت میکنند و دولت حق بیمه این افراد را پرداخت میکند.
قجربیگی با اشاره به رقم حق بیمه، گفت: سال جاری حق بیمه در نظر گرفته شده برای این حوزه، کمی بیشتر از سه میلیون تومان است که رقم بالایی نیست، اما با ضرب این رقم در 32 میلیون نفر (جمعیت تحت پوشش رایگان)، رقم قابل توجهی میشود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 420 هزار نفر در استان قزوین از خدمات رایگان بیمه سلامت استفاده میکنند، افزود: هدفگذاری بیمه سلامت بر مبنای تعرفههای دولتی است. اگر فردی به بخش خصوصی مراجعه کند، تعرفه دولتی دریافت میشود، اما اگر به بیمارستان دولتی مراجعه کند، تا 95 درصد هزینههای بستری و سایر خدمات تحت پوشش قرار میگیرد.
مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین در خصوص پوشش دارویی نیز گفت: در بحث دارو، چه در بخش خصوصی و چه دولتی، بیش از 70 درصد هزینهها تحت پوشش است.
قجربیگی به ارائه خدمات به بیماران صعبالعلاج اشاره و اضافه کرد: صندوق بیماریهای نادر و صعبالعلاج از سال 1401 با پیشنهاد بیمه سلامت و حمایت مجلس و دولت شروع به کار کرده و دولت جدید نیز برای تداوم آن تلاش میکند.
وی ادامه داد: در استان قزوین حدود 17 هزار نفر در این سامانه ثبتنام و نشاندار شدهاند و بستههای خدمتی دریافت میکنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین عنوان کرد: برای مثال، اگر پوشش ویزیت در بخش خصوصی برای افراد عادی 70 درصد باشد، برای این افراد تا 90 درصد است. همچنین این افراد میتوانند تا سقف 85 میلیون تومان در سال خدمات دریافت کنند.
قجربیگی ادامه داد: سال قبل 107 گروه بیماری تحت پوشش این صندوق بودند که اکنون به 135 گروه بیماری از جمله سرطانها، دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی افزایش یافتهاست.
وی از هزینه 200 میلیارد تومانی برای بیماران صعبالعلاج در استان قزوین از ابتدای آغاز به کار این طرح خبر داد و گفت: تنها در سال جاری و تا پایان شهریور ماه، 40 میلیارد تومان از این صندوق هزینه شده که مازاد بر پرداختهای معمول بیمهای است.
مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین از راهاندازی بسته دندانپزشکی برای برخی از بیماران صعبالعلاج برای اولین بار خبر داد و افزود: این بسته بین 6 تا 10 میلیون تومان و گاهی بیشتر، برای 10 گروه بیماری خاص از جمله بیماران سرطانی، مبتلایان به سالک و بیماران پیوندی در نظر گرفته شده است.
قجربیگی همچنین از توسعه خدمات توانبخشی در سال جاری خبر داد و گفت: قبلاً برای 9 آیند درمانی خدمات توانبخشی ارائه میکردیم که اکنون به 59 خدمت از جمله گفتاردرمانی و پوشش هزینه سمعک گسترش یافته است.
وی با اشاره به پوشش درمان ناباروری بیان کرد: در بخش دولتی، 100 درصد هزینههای درمان ناباروری تحت پوشش قرار میگیرد. در قزوین بیمارستان ولایت و جهاد دانشگاهی (به صورت نیمهدولتی) این خدمات را ارائه میدهند.
مدیرکل بیمه سلامت استان اضافه کرد: بخش خصوصی نیز تا 70 درصد هزینهها را بر اساس تعرفههای دولتی تحت پوشش قرار میدهد.
قجربیگی با تاکید بر لزوم مراجعه بیمهشدگان به مراکز طرف قرارداد، گفت: بیش از 600 مرکز طرف قرارداد با بیمه سلامت در استان فعال هستند. شرط استفاده از خدمات بیمه، مراجعه به این مراکز و ثبت نسخ در بستر الکترونیک است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به آمار تحت پوشش در استان اشاره و اعلام کرد: در استان قزوین حدود 259 هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه روستاییان هستند و بهصورت رایگان خدمات دریافت میکنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین گفت: همچنین اطفال زیر هفت سال در مراجعه به بخشهای دولتی رایگان هستند و افرادی که در سوانح دچار آسیب شده و هویت آنها ناشناس است، نیز بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
قجربیگی در پایان با اشاره به سهولت در دسترسی به بیمه سلامت، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، تمامی افراد ایرانی بیمهشده سلامت محسوب میشوند. حتی اگر فردی پرداخت حق بیمه خود را فراموش کند، میتواند بهسرعت و از طریق سامانه شهروندی بیمه سلامت، بهصورت موقت خود را بیمه کند تا تعیین تکلیف شود.