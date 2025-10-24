خبرگزاری کار ایران
امام جمعه قزوین:

۷۰ درصد مردم آمریکا در مرز بحران اجتماعی هستند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین گفت: ۷۰ درصد مردم آمریکا در مرز بحران اجتماعی هستند، در ۱۶ سال اخیر با اینکه درآمدها ثابت بوده، اما تورم افزایش یافته و ترامپ به جای اینکه برای کشورهای دیگر نسخه بپیچد، باید به فکر کشور خودش باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته  به سفر رئیس جمهور آمریکا به سرزمین‌های اشغالی اشاره کرد و یادآور شد: ترامپ به دنبال روحیه دادن به رژیم صهیونیستی است، چرا که اسراییل دچار یاس و ناامیدی شده است، اما خود ترامپ به خوبی می‌داند که هفت میلیون نفر در ایالات متحده مخالف روش سلطنتی او بود و خواستار دموکراسی هستند.

  امام جمعه قزوین ادامه داد: پیام اصلی تظاهرات در ایالات متحده آمریکا این است که سیاست‌های ترامپ نه تنها به کشورها و ملت‌های دیگر ظلم می‌کند، بلکه به خودشان ظلم می‌کند، تا اینکه ۶۰ درصد جوانان آمریکا خواهان حضور حماس هستند.

وی بیان کرد: ۷۰ درصد مردم آمریکا در مرز بحران اجتماعی هستند، در ۱۶ سال اخیر با اینکه درآمدها ثابت بوده، اما تورم افزایش یافته و ترامپ به جای اینکه برای کشورهای دیگر نسخه بپیچد، باید به فکر کشور خودش باشد.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: برخورد خشونت با مهاجران و قتل سالانه مردم آمریکا توسط پلیس نشان از جنایات این ببر پوشالی در طول تاریخ است که به زودی شاهد نابودی آن هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: متاسفانه فیلم‌هایی روی پرده سینما می‌رود که انسان از دیدن آن شرم می‌کند که از مسوولان تقاضا داریم نسبت به این فیلم‌های خانگی و اکران عمومی دقت بیشتری نشان دهند، چون بعضی از فیلم‌ها مخالف و مغایر با ارزش‌های خانوادگی هستند.

وی اضافه کرد: در مقابل باید از صداوسیما بابت پخش مجموعه پسران هور تشکر کنیم که نمایش ایثارگری رزمندگان در هورالعظیم بود و توانست حال و هوای آن روزها را برای جوانان بازگو کند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: دشمن تلاش می‌کند تا جلوی پیشرفت کشور را بگیرد و اگر هم پیشرفتی وجود دارد آن را بپوشاند و ما وظیفه داریم که این پیشرفت‌ها را پیگیری کرده و برای مردم تبیین کنیم.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: نشست رهبری با جوانان در استان امید آفرینی بعد از جنگ ۱۲ روزه بود، موفقیت‌های جوانان در برخی از رشته‌ها مثل کشتی بی‌سابقه بود و قدر این ستارگان باید دانسته شود تا به خورشید تبدیل شوند.

حجت الاسلام مظفری یادآور شد: به روز آمار اشاره کرد ویادآور شد: آمار زبان گویای کشور است و اگر درست باشد، مسیر تصمیم‌گیری را نیز در مسیر درستی قرار می‌دهد، بنابراین همه تا ۲ سال آینده در آمارگیری نفوس و مسکن همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: لازمه ایمان پوشاندن نگاه از نامحرمان است، بدانید خداوند به هرآنچه انجام می‌دهید، آگاه است و خداوند به خیانت و حجاب چشم ما آگاه است.

انتهای پیام/
