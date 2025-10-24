به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به سفر رئیس جمهور آمریکا به سرزمین‌های اشغالی اشاره کرد و یادآور شد: ترامپ به دنبال روحیه دادن به رژیم صهیونیستی است، چرا که اسراییل دچار یاس و ناامیدی شده است، اما خود ترامپ به خوبی می‌داند که هفت میلیون نفر در ایالات متحده مخالف روش سلطنتی او بود و خواستار دموکراسی هستند.

امام جمعه قزوین ادامه داد: پیام اصلی تظاهرات در ایالات متحده آمریکا این است که سیاست‌های ترامپ نه تنها به کشورها و ملت‌های دیگر ظلم می‌کند، بلکه به خودشان ظلم می‌کند، تا اینکه ۶۰ درصد جوانان آمریکا خواهان حضور حماس هستند.

وی بیان کرد: ۷۰ درصد مردم آمریکا در مرز بحران اجتماعی هستند، در ۱۶ سال اخیر با اینکه درآمدها ثابت بوده، اما تورم افزایش یافته و ترامپ به جای اینکه برای کشورهای دیگر نسخه بپیچد، باید به فکر کشور خودش باشد.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: برخورد خشونت با مهاجران و قتل سالانه مردم آمریکا توسط پلیس نشان از جنایات این ببر پوشالی در طول تاریخ است که به زودی شاهد نابودی آن هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: متاسفانه فیلم‌هایی روی پرده سینما می‌رود که انسان از دیدن آن شرم می‌کند که از مسوولان تقاضا داریم نسبت به این فیلم‌های خانگی و اکران عمومی دقت بیشتری نشان دهند، چون بعضی از فیلم‌ها مخالف و مغایر با ارزش‌های خانوادگی هستند.

وی اضافه کرد: در مقابل باید از صداوسیما بابت پخش مجموعه پسران هور تشکر کنیم که نمایش ایثارگری رزمندگان در هورالعظیم بود و توانست حال و هوای آن روزها را برای جوانان بازگو کند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: دشمن تلاش می‌کند تا جلوی پیشرفت کشور را بگیرد و اگر هم پیشرفتی وجود دارد آن را بپوشاند و ما وظیفه داریم که این پیشرفت‌ها را پیگیری کرده و برای مردم تبیین کنیم.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: نشست رهبری با جوانان در استان امید آفرینی بعد از جنگ ۱۲ روزه بود، موفقیت‌های جوانان در برخی از رشته‌ها مثل کشتی بی‌سابقه بود و قدر این ستارگان باید دانسته شود تا به خورشید تبدیل شوند.

حجت الاسلام مظفری یادآور شد: به روز آمار اشاره کرد ویادآور شد: آمار زبان گویای کشور است و اگر درست باشد، مسیر تصمیم‌گیری را نیز در مسیر درستی قرار می‌دهد، بنابراین همه تا ۲ سال آینده در آمارگیری نفوس و مسکن همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: لازمه ایمان پوشاندن نگاه از نامحرمان است، بدانید خداوند به هرآنچه انجام می‌دهید، آگاه است و خداوند به خیانت و حجاب چشم ما آگاه است.