مراسم تجلیل از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مراسم تجلیل از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه عصر پنجشنبه با حضور محمد نوذری استاندار قزوین، حجت ‌الاسلام حاجی ‌صادقی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار منصوری مسئول کل ایثارگران سپاه پاسداران کشور، سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه استان، رحیمی مدیرکل حوزه استاندار، گلدوزها مدیرکل حراست استانداری، اسمعیلی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از مسئولان، در مجتمع فرهنگی لاله سپاه قزوین برگزار شد.

در این آیین معنوی، نوذری استاندار قزوین با قدردانی از صبر، ایمان و ایثار خانواده‌های معظم شهدا، گفت: یاد و نام شهیدان بزرگ‌ ترین سرمایه معنوی کشور است و امنیت، اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی را مرهون فداکاری آنان می دانیم.

در پایان مراسم، از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران جنگ ۱۲ روزه با اهدای لوح سپاس و هدایا تجلیل شد.