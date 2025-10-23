صدور گواهینامه موتورسیکلت برای افراد ۱۶ سال به بالا

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سرهنگ آسیایی، رئیس پلیس راهور استان در این باره اظهارداشت: بر اساس اعلام فراجا، اکنون افراد ذکور بالای ۱۶ سال مجاز به دریافت گواهینامه برای هدایت موتورسیکلت‌هایی با حداکثر حجم موتور ۱۲۵ سی‌سی هستند و می‌توانند برای ثبت ‌نام به آموزشگاه‌های رانندگی سطح استان مراجعه کنند.

سرهنگ آسیایی بیان کرد: پیش از این، تعداد قابل توجهی از افراد زیر ۱۸ سال بدون هیچ‌گونه آموزش و آگاهی از قوانین، اقدام به رانندگی با موتورسیکلت می ‌کردند که با اجرای این طرح، این نوجوانان پیش از آنکه سوار بر وسیله شوند، موظف به گذراندن دوره‌های کامل آیین‌نامه و کلاس‌های عملی رانندگی خواهند بود.

رئیس پلیس راهور استان قزوین یادآورشد: این امر نه تنها آن‌ها را قانونمند می کند بلکه در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای، به دلیل آشنایی با قوانین، در مراحل پیگیری‌های بیمه‌ای و حقوقی دچار مشکلات کمتری خواهند شد.

وی در خصوص تناسب آموزش‌ها با این گروه سنی جدید اظهارداشت: آموزش آیین‌ نامه راهنمایی و رانندگی کاملاً یکسان و بدون هیچ تفاوتی با متقاضیان بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود، اما آموزش‌های عملی مستقیماً برای وسیله نقلیه مورد نظر، یعنی موتورسیکلت‌های سبک، متناسب‌سازی شده و این تغییر رویکرد، تلاشی برای مدیریت ایمنی در جاده‌ها از طریق آموزش و قانون‌گذاری پیشگیرانه است.