رئیس پلیس راهور استان قزوین:
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای افراد ۱۶ سال به بالا
رئیس پلیس راهور استان قزوین گفت: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای افراد بالای ۱۶ سال در استان قزوین از ابتدای مهر ماه همزمان با هفته انتظامی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سرهنگ آسیایی، رئیس پلیس راهور استان در این باره اظهارداشت: بر اساس اعلام فراجا، اکنون افراد ذکور بالای ۱۶ سال مجاز به دریافت گواهینامه برای هدایت موتورسیکلتهایی با حداکثر حجم موتور ۱۲۵ سیسی هستند و میتوانند برای ثبت نام به آموزشگاههای رانندگی سطح استان مراجعه کنند.
سرهنگ آسیایی بیان کرد: پیش از این، تعداد قابل توجهی از افراد زیر ۱۸ سال بدون هیچگونه آموزش و آگاهی از قوانین، اقدام به رانندگی با موتورسیکلت می کردند که با اجرای این طرح، این نوجوانان پیش از آنکه سوار بر وسیله شوند، موظف به گذراندن دورههای کامل آییننامه و کلاسهای عملی رانندگی خواهند بود.
رئیس پلیس راهور استان قزوین یادآورشد: این امر نه تنها آنها را قانونمند می کند بلکه در صورت وقوع هرگونه حادثهای، به دلیل آشنایی با قوانین، در مراحل پیگیریهای بیمهای و حقوقی دچار مشکلات کمتری خواهند شد.
وی در خصوص تناسب آموزشها با این گروه سنی جدید اظهارداشت: آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی کاملاً یکسان و بدون هیچ تفاوتی با متقاضیان بالای ۱۸ سال برگزار میشود، اما آموزشهای عملی مستقیماً برای وسیله نقلیه مورد نظر، یعنی موتورسیکلتهای سبک، متناسبسازی شده و این تغییر رویکرد، تلاشی برای مدیریت ایمنی در جادهها از طریق آموزش و قانونگذاری پیشگیرانه است.