دو واحد صنعتی قزوین صادرکننده نمونه کشوری شدند

در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه کشوری به ‌مناسبت روز ملی صادرات با حضور رئیس‌جمهور از دو واحد صنعتی نمونه قزوین نیز تجلیل شد.

به گزارش ایلنا در قزوین، محمدرضا صفی‌خانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین، به‌همراه رستمی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و طاهرخانی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه کشوری که به‌مناسبت روز ملی صادرات و با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد، شرکت کردند.

در این مراسم که با حضور جمعی از وزرا، معاونان رئیس‌جمهور، استانداران، فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی و صادراتی کشور در تهران برگزارشد از صادرکنندگان برتر کشور در سال ۱۴۰۴ تجلیل شد.

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، دو واحد تولیدی از استان قزوین نیز در جمع برگزیدگان ملی قرار گرفتند.

شرکت رزیتان به‌عنوان صادرکننده نمونه در حوزه تولید رزین و مواد شیمیایی صنعتی و شرکت صنایع شیمیایی بهداش به‌عنوان صادرکننده برتر در حوزه محصولات شوینده و شیمیایی، در ردیف واحدهای نمونه کشوری تجلیل شدند.

در حاشیه این مراسم، معاون اقتصادی استاندار قزوین با تبریک به صادرکنندگان موفق استان اظهار داشت: موفقیت واحدهای تولیدی قزوین در سطح ملی نشان‌دهنده توان بالای صنعتی و صادراتی این استان است. حمایت از صادرکنندگان، توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل فرآیندهای تجاری از اولویت‌های اصلی معاونت اقتصادی استانداری است.

وی افزود: تلاش مجموعه‌های توانمند صنعتی و حضور مستمر آن‌ها در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، نقش مهمی در تحقق اهداف دولت در زمینه رشد تولید و افزایش صادرات غیرنفتی دارد.

 

