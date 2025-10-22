به گزارش ایلنا از قزوین، در این نشست که با حضور زینب سیادهنی رئیس، مهدی روشن نایب‌رئیس، حسن فرخ دبیر اول، محمد روشن دبیر دوم، علی حبیبی‌ویه‌ای، شمس‌الله غلامی‌ وناشی و حجت‌الاسلام علیمردانی از اعضای شورای اسلامی شهر محمدیه و گچ پزها معاون عمرانی شهرداری برگزار شد، مسایل مهم حوزه راهداری و حمل‌ونقل شهری مطرح و بررسی شد.

در این دیدار مواردی از جمله اعطای مجوز از سوی اداره کل راهداری به شهرداری محمدیه جهت بهسازی و ساماندهی جاده دسترسی پارک تمدن به شهر مهرگان (با توجه به قرار گرفتن مسیر در حریم راه)، اعطای مجوز به شهرداری جهت نصب و بازسازی تابلوهای راهنمای مسافت تا شهر محمدیه و مهرگان در فواصل مختلف محورهای ارتباطی مطرح شد که در ادامه مقرر گردید این موارد بررسی شود.

از دیگر محورهای بحث در این دیدار موضوع ترافیک سنگین در ورودی و خروجی مهرگان از مسیر پل 9 دی بود که به عنوان تنها گلوگاه ارتباطی، نیازمند بررسی تخصصی از منظر ایمنی و ملاحظات پدافند غیرعامل است.

بهبود مسیرهای دسترسی و ارتقای ایمنی راه‌ها، یکی از رویکردهای مدیریت شهری محمدیه است که با هدف خدمت به شهروندان پیگیری و انجام می شود.

