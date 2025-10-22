خبرگزاری کار ایران
تأکید بر تسهیل دسترسی‌های جاده‌ای به محمدیه و مهرگان

در دیدار محمد پیری شهردار محمدیه و علیرضا معیری‌پور، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین، راهکارهای توسعه و ایمن‌سازی محورهای ارتباطی محدوده محمدیه و مهرگان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از قزوین، در این نشست که با حضور زینب سیادهنی رئیس، مهدی روشن نایب‌رئیس، حسن فرخ دبیر اول، محمد روشن دبیر دوم، علی حبیبی‌ویه‌ای، شمس‌الله غلامی‌ وناشی و حجت‌الاسلام علیمردانی از اعضای شورای اسلامی شهر محمدیه و گچ پزها معاون عمرانی شهرداری برگزار شد، مسایل مهم حوزه راهداری و حمل‌ونقل شهری مطرح و بررسی شد.  

در این دیدار مواردی از جمله اعطای مجوز از سوی اداره کل راهداری به شهرداری محمدیه جهت بهسازی و ساماندهی جاده دسترسی پارک تمدن به شهر مهرگان (با توجه به قرار گرفتن مسیر در حریم راه)، اعطای مجوز به شهرداری جهت نصب و بازسازی تابلوهای راهنمای مسافت تا شهر محمدیه و مهرگان در فواصل مختلف محورهای ارتباطی مطرح شد که در ادامه مقرر گردید این موارد بررسی شود.

از دیگر محورهای بحث در این دیدار موضوع ترافیک سنگین در ورودی و خروجی مهرگان از مسیر پل 9 دی بود که به عنوان تنها گلوگاه ارتباطی، نیازمند بررسی تخصصی از منظر ایمنی و ملاحظات پدافند غیرعامل است.

بهبود مسیرهای دسترسی و ارتقای ایمنی راه‌ها، یکی از رویکردهای مدیریت شهری محمدیه است که با هدف خدمت به شهروندان پیگیری و انجام می شود.

انتهای پیام/
