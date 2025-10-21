رفع تداخل بیش از 4000 هکتار از اراضی کشاورزی در استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، در جلسه قرارگاه رفع تداخل اراضی استان، موضوع تداخلات مربوط به چهار پلاک از اراضی کشاورزی در روستاهای اسبمرد، جلفاده، محمدآباد و خشکه‌رود از توابع شهرستان قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور غلامحسینی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و آزیتا اسدی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، پرویز عبدی سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ، برگزار شد، پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، مساحتی بالغ بر چهار هزار و 254 هکتار از اراضی کشاورزی استان به طور کامل رفع تداخل و تعیین تکلیف شد.

بر اساس این گزارش، از مجموع یک‌هزار و 202 پلاک موجود در استان قزوین، 190 پلاک به عنوان مستثنیات شناسایی شده و یک‌هزار و 17 پلاک مشمول فرآیند رفع تداخل هستند. تاکنون کار کارشناسی بر روی 995 پلاک به اتمام رسیده و بررسی و رفع تداخلات باقی‌مانده نیز در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار دارد.

