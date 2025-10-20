خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعزیرات استان خبر داد؛

مجازات 2 میلیاردی قاچاقچی سوخت در قزوین

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از مجازات دو میلیارد و 613 میلیون ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسن‌پور با اعلام این خبر گفت: پرونده راننده خودرو باری حامل هزار و 800 لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش 871 میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. 

وی اضافه کرد: در این خودرو مخزن سوخت قاچاق جاسازی شده بود که شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط کالا و مخزن سوخت، متهم را به پرداخت دو میلیارد و 613 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد که بلافاصله حکم اجرا و جریمه وصول شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان پیامدهای زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور و از بین رفتن منابع ملی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف سوختی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir  ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.

