مجازات 2 میلیاردی قاچاقچی سوخت در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسن‌پور با اعلام این خبر گفت: پرونده راننده خودرو باری حامل هزار و 800 لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش 871 میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: در این خودرو مخزن سوخت قاچاق جاسازی شده بود که شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط کالا و مخزن سوخت، متهم را به پرداخت دو میلیارد و 613 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد که بلافاصله حکم اجرا و جریمه وصول شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان پیامدهای زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور و از بین رفتن منابع ملی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف سوختی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.

