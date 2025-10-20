به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، این برنامه که در قالب مسابقه میدانی طراحی شده، هر هفته پنجشنبه و جمعه ساعت 20 به مدت 30 دقیقه از رادیو قزوین پخش می‌شود و با حضور در روستاهای مختلف استان، فضایی شاد، پرهیجان و صمیمی میان مردم و رسانه ایجاد می‌کند.

در «روستایی شو»، گروه تولید با حضور در دل روستاها، علاوه بر اجرای بازی‌ها و رقابت‌های سرگرم‌کننده و بومی، به معرفی چهره‌های مردمی، سنت‌ها، مهارت‌ها، مشاغل محلی و جاذبه‌های گردشگری آن مناطق نیز می‌پردازد.

از بخش‌های متنوع و جذاب این مسابقه می‌توان به معرفی شهدای روستا در قالب سؤالات شنیدنی، مهارت‌های کشاورزی و فردی، معرفی آداب و رسوم و سنت‌های اصیل، آواها و نواهای محلی، چیستان‌های قدیمی و ضرب‌المثل‌های بومی اشاره کرد. همچنین در بخش‌های میدانی، مسابقات عملی و هیجان‌انگیزی مانند شیردوشی، پشم‌زنی و خرد کردن علف نیز اجرا می‌شود که حال و هوایی واقعی و روستایی به برنامه می‌بخشد.

هدف اصلی از تولید این برنامه، ایجاد ارتباط مستقیم و صمیمانه میان رسانه و مردم روستا و نمایش توانمندی‌ها، مهارت‌ها و ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده مناطق روستایی استان قزوین است.

