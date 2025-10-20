خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در راستای احیای روستاهای استان؛

رادیو قزوین با «روستایی شو» فرهنگ روستاها را روی آنتن می‌برد

رادیو قزوین با «روستایی شو» فرهنگ روستاها را روی آنتن می‌برد
کد خبر : 1702488
لینک کوتاه کپی شد.

رادیو قزوین با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، معرفی فرهنگ و آداب و رسوم اصیل روستاهای استان، برنامه‌ای جذاب و شنیدنی با عنوان «روستایی شو» را تولید و پخش می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، این برنامه که در قالب مسابقه میدانی طراحی شده، هر هفته پنجشنبه و جمعه ساعت 20 به مدت 30 دقیقه از رادیو قزوین پخش می‌شود و با حضور در روستاهای مختلف استان، فضایی شاد، پرهیجان و صمیمی میان مردم و رسانه ایجاد می‌کند.

در «روستایی شو»، گروه تولید با حضور در دل روستاها، علاوه بر اجرای بازی‌ها و رقابت‌های سرگرم‌کننده و بومی، به معرفی چهره‌های مردمی، سنت‌ها، مهارت‌ها، مشاغل محلی و جاذبه‌های گردشگری آن مناطق نیز می‌پردازد.

از بخش‌های متنوع و جذاب این مسابقه می‌توان به معرفی شهدای روستا در قالب سؤالات شنیدنی، مهارت‌های کشاورزی و فردی، معرفی آداب و رسوم و سنت‌های اصیل، آواها و نواهای محلی، چیستان‌های قدیمی و ضرب‌المثل‌های بومی اشاره کرد. همچنین در بخش‌های میدانی، مسابقات عملی و هیجان‌انگیزی مانند شیردوشی، پشم‌زنی و خرد کردن علف نیز اجرا می‌شود که حال و هوایی واقعی و روستایی به برنامه می‌بخشد.

هدف اصلی از تولید این برنامه، ایجاد ارتباط مستقیم و صمیمانه میان رسانه و مردم روستا و نمایش توانمندی‌ها، مهارت‌ها و ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده مناطق روستایی استان قزوین است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ