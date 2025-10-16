به گزارش ایلنا از قزوین، محمد پیری با اعلام این خبر گفت: با اجرای طرح رایگان‌سازی تردد اتوبوس‌های برون‌شهری و ون‌های درون‌شهری،بستری فراهم شده تا شهروندان شهرهای محمدیه، مهرگان و حتی روستاهای همجوار بتوانند سفرهایی کوتاه، ایمن و بدون هزینه را تجربه کنند.

وی اضافه کرد: در بدو ورود بنده، توسعه حمل‌ونقل عمومی و جلب رضایت شهروندان از جمله اهداف اصلی مدیریت شهری بود که با توکل بر خداوند متعال و همراهی اعضای محترم شورا محقق شد. ثمره آن نیز در تیرماه 1402 و با راه‌اندازی پارک‌سوار محمدیه نمایان شد.

شهردار محمدیه گفت: راه‌اندازی پارک‌سوارهای محمدیه و مهرگان با هدف تسهیل عبور و مرور شهروندان، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در زمان سفر انجام شد و امروز اکثریت شهروندان از خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی و از سرویس ون‌های درون‌شهری بهره‌مند هستند.

پیری با اشاره به راه‌اندازی اولین ایستگاه رادیویی پارک‌سوار محمدیه گفت: این ایستگاه رادیویی به‌عنوان دروازه ارتباطی جدید میان شهروندان و مدیریت شهری، به‌صورت پخش زنده رادیویی فعالیت دارد و با ارایه‌ی برنامه‌های اطلاع‌رسانی، فرهنگی و آموزشی، آگاهی مردم از وضعیت حرکت اتوبوس‌ها، برنامه‌های خدماتی و اخبار شهری را افزایش خواهد داد.

