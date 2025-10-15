به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابوالفضل موتاب‌ها ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به سهم 3.5 درصدی نیروگاه شهید رجایی در تأمین برق کشور اظهار کرد: این نیروگاه با تولید بیش از 12 میلیارد کیلووات‌ساعت برق، نقش اساسی و مهمی در تولید مستمر، پایداری انرژی و تثبیت کیفیت برق و فرکانس شبکه ایفا می‌کند.

وی اضافه کرد: این نیروگاه دارای 13 واحد در قالب 6 واحد گازی و 3 واحد بخار در ترکیب سیکل ترکیبی است که دومین تولیدکننده برق در بین نیروگاه‌های تولید برق حرارتی کشور به شمار می‌رود.

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی قزوین با اشاره به عملکرد نیروگاه در تابستان گذشته گفت: با انجام 17 برنامه تعمیراتی و تلاش شبانه‌روزی همکاران که از 26 شهریور آغاز و در سوم خرداد 1404 به پایان رسید، نیروگاه با آمادگی 100 درصدی وارد پیک تابستان شد. با یاری خداوند و آمادگی 98 درصدی، این نیروگاه پیک بسیار سخت تابستان امسال را با موفقیت پشت سر گذاشت.

موتاب‌ها به کسب عنوان نیروگاه برتر کشور اشاره کرد و افزود: در ارزیابی پیک تابستان امسال که توسط شرکت مادر تخصصی تولید در سه شاخص کاهش نرخ خروج اضطراری، پایداری تولید و رفع محدودیت‌ها انجام شد، نیروگاه شهید رجایی به عنوان نیروگاه برتر کشور انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

وی ادامه داد: در ارزیابی سالیانه که با بیش از 80 شاخص عملکردی انجام می‌شود، این نیروگاه برای هفتمین سال پیاپی حائز رتبه نخست در بین نیروگاه‌های کشور شده است.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی با اشاره به نقش کلیدی نیروگاه‌های حرارتی گفت: در حال حاضر 93 درصد از تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی با ظرفیت نصب شده 78 هزار مگاوات انجام می‌شود. در نیمه نخست امسال، تولید برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد رشد داشت و از 203 میلیارد کیلووات‌ساعت به 211 میلیارد کیلووات‌ساعت افزایش یافت.

موتاب‌ها اضافه کرد: در پیک تابستان امسال، با تلاش شرکت مادر تخصصی، حدود 3000 مگاوات به ظرفیت منصوبه کشور افزوده شد و نیروگاه‌های حرارتی، کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل ششمین سال خشکسالی را به خوبی جبران کردند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای 111 هزار مگاوات برنامه تعمیراتی ادامه داد: این تعمیرات که شامل تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره‌ای است، از 26 شهریور زودتر از سال قبل آغاز شده است. در نیروگاه شهید رجایی نیز 17 برنامه تعمیراتی با بیش از 22 هزار فعالیت در حوزه‌های مکانیک و الکتریک در دست اجراست و امیدواریم مانند سال گذشته با آمادگی کامل به استقبال تابستان 1405 برویم.

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی از تأمین سوخت مازوت کم‌گوگرد برای نیروگاه شهیدرجایی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده و بر اساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت نفت مکلف شده است تا سال 1406 سوخت مازوت با گوگرد زیر یک درصد را به 14 نیروگاه بخاری از جمله نیروگاه شهید رجایی تحویل دهد.

موتاب‌ها افزود: خوشبختانه از ابتدای مهرماه تاکنون بیش از 32 میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد به ما تخصیص یافته است. امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا بتوانیم این سوخت را برای استفاده در فصول سرد سال که تخصیص گاز کاهش می‌یابد، ذخیره کنیم تا میزان آلایندگی نیروگاه به استانداردهای محیط زیست برسد.

وی ادامه داد: اولویت ما همواره دریافت سوخت گاز است، اما وظیفه داریم با هر سوخت تخصیص‌یافته‌ای و با حداکثر آمادگی برق پایدار را برای شبکه توزیع و ملت شریف ایران تولید و تأمین کنیم.

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی قزوین با بیان اینکه این نیروگاه نقش چندانی در آلودگی هوای استان قزوین ندارد، تصریح کرد: با توجه به تحقیقات دانشگاهی آلودگی هوا در اثر ایجاد ذرات 2.5 میکرونی اتفاق می‌افتد که 80 درصد این ذرات در اثر آلایندگی خودروها و وسایل نقلیه تولید می‌شود و کل نیروگاه‌های حرارتی کشور فقط 7 درصد ذرات آلاینده 2.5 میکرونی را تولید می‌کنند.

انتهای پیام/