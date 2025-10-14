مدیرکل بنیاد شهید قزوین:
تولید فیلم شهید ابوترابی ادای دین به مقام آزادگان کشور است
مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان قزوین گفت: بر خود وظیفه میدانیم در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ادای دین به مقام شامخ شهدا و خانوادههای معظم آنان، گامهای عملی و ماندگاری در حوزه تولیدات فرهنگی و هنری برداریم تا نسلهای آینده بیش از پیش با این الگوهای جاودانه آشنا شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه هماهنگی برای ساخت فیلم سید آزادگان حجتالاسلاموالمسلمین شهید سید علیاکبر ابوترابیفرد ظهر امروز با حضور محمد کرماللهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، سمیه اسمعیلی مدیرکل و فاطمه نسخهچی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین و آرش زینال خیری تهیهکننده فیلم سینمایی پیش مرگ برگزار شد.
در این جلسه، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: پیرو سفر مهندس سعید اوحدی ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون محترم رئیسجمهور، به استان قزوین در اسفند ماه سال گذشته و تفاهمنامه منعقده میان ایشان و استاندار محترم استان، محمد نوذری، که مفاد ارزشمندی در حوزههای مختلف از جمله موضوعهای فرهنگی در آن پیشبینی شده بود، یکی از بندهای مهم این تفاهمنامه به تولید فیلم فاخر با محوریت زندگی و مجاهدتهای شهید والامقام سیدعلیاکبر ابوترابی اختصاص یافته است.
وی افزود: استان قزوین مفتخر به معرفی و تقدیم شهدای والامقام و شاخصی در سطح ملی همچون شهید ابوترابی، شهید لشگری، شهید بابایی، شهید رجایی، شهید طیب حاجرضایی و در دوران اخیر، شهید حاجیزاده است.
این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس، بر خود وظیفه میدانیم در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ادای دین به مقام شامخ شهدا و خانوادههای معظم آنان، گامهای عملی و ماندگاری در حوزه تولیدات فرهنگی و هنری برداریم تا نسلهای آینده بیش از پیش با این الگوهای جاودانه آشنا شوند.
اسمعیلی گفت: امید است با عنایت خداوند متعال و همراهی همه دستگاههای فرهنگی و هنری استان قزوین، این طرح به عنوان گامی موثر در مسیر تبیین و ترویج ارزشهای والای ایثار و شهادت به نتیجهای شایسته برسد و در مراحل بعدی نیز شاهد تولید آثار فاخر مشابه برای سایر شهدای گرانقدر استان باشیم.
تولید فیلم شهیدابوترابی بر اثر پژوهش خواهد بود
آرش زینالخیری عصر امروز در جلسه هماهنگی ساخت فیلم سید آزادگان حجتالاسلام سید علیاکبر ابوترابیفرد گفت: طراحی و برنامهریزی تولید فیلم یا سریال شهید سیدعلیاکبر ابوترابیفرد، با توجیه اقتصادی، مدیریت کاهش هزینههای مازاد و بهینهسازی منابع انجام میشود.
وی افزود: همچنین ساخت لوکیشنهایی مانند اردوگاه یا زندان، نیازمند میلیاردها تومان سرمایهگذاری است اما با استفاده از شهرکهای سینمایی دفاع مقدس در تهران و دیگر زیرساختهای موجود، این هزینهها به شکل چشمگیری کاهش مییابد.
تهیهکننده اثر فاخر شهید سیدعلیاکبر ابوترابی گفت: تجربه پروژههای مشابه مانند فیلمها و سریالهایی که در چندین استان کشور ساخته شده است، نشان میدهد که مخاطب هنگام تماشای اثر، حتی در صورت ضبط صحنهها در لوکیشنهای داخلی، تصور میکند که صحنهها در همان منطقه واقعی رخ داده است. این موضوع نمونهای از مدیریت صحیح منابع و رعایت توجیهه اقتصادی در پروژههای فرهنگی و هنری است.
زینال خیری بیان کرد: در استان قزوین نیز، تجربه تولید آثار شاخص همچون سریال بانوی عمارت و ضبط بخشهایی از فیلمهای مختلف نشان داده است که این استان ظرفیت مناسبی برای تولید صحنههای ارزشمند و تاریخی دارد.
وی گفت: تولید فیلم شهید ابوترابی، براساس مطالعات اولیه و تیم پژوهشی خواهد بود تا بتوانیم زندگی این شخصیت بزرگوار به شکل کامل و دقیق برای نسلهای مختلف، از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان، روایت شود.
تهیهکننده اثر فاخر شهید سیدعلیاکبر ابوترابی افزود: هدف این است که مخاطب با زندگی شهید ابوترابی آشنا شود، لذا مسیر زندگی، دوران مبارزات، حضور در جبههها، اسارت و فعالیتهای بعد از آزادی، روایت میشود.
زینال خیری افزود: با توجه به حجم و تنوع حوادث زندگی شهید ابوترابی، به نظر میرسد قالب سریال، نسبت به فیلم سینمایی کوتاه، پتانسیل بیشتری برای شناساندن کامل شخصیت، ارزشها و اقدامات این شهید بزرگوار به جامعه داشته باشد.
وی گفت: تصمیم نهایی درباره تعداد قسمتها، تقسیمبندی زمانی مثلاً پیش از اسارت و دوران اسارت و قالب نهایی تولید سینمایی یا سریال با توجه به سیاستهای مسئولان اتخاذ خواهد شد.
تهیهکننده اثر فاخر شهید سیدعلیاکبر ابوترابی افزود: با این حال، براساس تجربه تولیدات قبلی و ظرفیت زندگی شهید ابوترابی، پتانسیل یک سریال چند قسمتی برای روایت کامل زندگی این شهید بزرگوار وجود دارد.
زینال خیری ادامه داد: این پروژه با هدف آشنا کردن مخاطبان با زندگی، رشادتها و شخصیت بینظیر شهید ابوترابی و همچنین تقویت فرهنگ ایثار و آزادگی در جامعه طراحی شده است و تمامی مراحل آن با دقت علمی، پژوهشی و هنری برنامهریزی میشود.