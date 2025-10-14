خبرگزاری کار ایران
ثبت بیش از 4700 ملک از اموال دولتی در استان قزوین

کد خبر : 1699952
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان از ثبت بیش از 4700 ملک از اموال دولتی در استان قزوین در فرآیند مستندد سازی اموال و دارایی های دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امیر خلیلی خواه ضمن ارائه ی گزارشی جامع از وضعیت مولد سازی اموال و داراییهای دولت بیان داشت بیش از 4700 ملک و اموال دولتی در استان قزوین شناسایی و ثبت شده اند ضمن آنکه تعداد حدود 1100 ملک فاقد سند رسمی است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان، در خصوص نقش اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در مولد سازی اموال دولتی اظهار داشت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان امین اموال دولت، متولی شناسایی و ثبت و مستند سازی اموال و داراییهای دولت در استان است تا در مخزن اوراق بهادار خود حفظ و نگهداری کند. این در حالیست که برای مولد سازی اموال دولتی سند دار کردن ملک و اراضی دولتی از الزامات این فرایند است. 

وی در ادامه افزود: با شناسایی و  فروش یا ارزش افزایی اموال دولت در استان، درآمد حاصله از آن صرف توسعه زیر ساخت های استان می شود، طی همین فرایند در سال 1403 با فروش 8 ملک از اموال و دارایی های دولت در فرایند مولد سازی استان حدود 116 میلیارد تومان درآمد استانی برای توسعه زیر ساختهای استانی حاصل شد.

