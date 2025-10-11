خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار تاکستان:

رعایت قوانین صنفی در اولویت قرار گیرد

رعایت قوانین صنفی در اولویت قرار گیرد
کد خبر : 1698595
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار تاکستان گفت: رعایت موازین قانونی صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی باید به عنوان اولویت قرار گیرد و حوزه خدمات‌دهی به مردم باید با اهتمام ویژه انجام شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، میکائیل سلمانی عصر امروز در جلسه کمیسیون نظارت بر صنوف این شهرستان که با حضور خدایاری معاون برنامه‌ریزی فرمانداری، محمدی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، اعضای کمیسیون و روسای اتحادیه‌های صنفی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نظارت‌های مستمر بر فعالیت‌های صنفی، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه‌ها برای ساماندهی بازار و حمایت از حقوق شهروندان تأکید کرد.

سلمانی در این جلسه گفت: رعایت موازین قانونی صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی باید به عنوان اولویت قرار گیرد و حوزه خدمات‌دهی به مردم باید با اهتمام ویژه انجام شود.

 وی افزود: در حوزه نانوایی‌ها باید موضوع دوگانه‌سازی اتحادیه نانوایان بررسی و اتحادیه‌ها نیز بر نظارت بیشتر بر واحدهای صنفی تأکید داشته باشند.

فرماندار از اتحادیه‌های صنفی خواست مکاتبات لازم با اتاق اصناف کشور را جهت پیگیری مطالبات و حمایت‌های لازم انجام دهند و بر ضرورت افزایش فعالیت‌های نظارتی و هماهنگی برای کنترل تخلفات تأکید کرد تا بازار و حقوق مصرف‌کنندگان بهتر حفظ شود.

در پایان فرماندار بر تقویت نظارت و همکاری همه‌جانبه میان دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه‌ها برای بهبود وضعیت بازار تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ