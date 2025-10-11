فرماندار تاکستان:
رعایت قوانین صنفی در اولویت قرار گیرد
فرماندار تاکستان گفت: رعایت موازین قانونی صنفی و آییننامههای اجرایی باید به عنوان اولویت قرار گیرد و حوزه خدماتدهی به مردم باید با اهتمام ویژه انجام شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، میکائیل سلمانی عصر امروز در جلسه کمیسیون نظارت بر صنوف این شهرستان که با حضور خدایاری معاون برنامهریزی فرمانداری، محمدی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، اعضای کمیسیون و روسای اتحادیههای صنفی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نظارتهای مستمر بر فعالیتهای صنفی، بر ضرورت همافزایی دستگاههای نظارتی و اتحادیهها برای ساماندهی بازار و حمایت از حقوق شهروندان تأکید کرد.
وی افزود: در حوزه نانواییها باید موضوع دوگانهسازی اتحادیه نانوایان بررسی و اتحادیهها نیز بر نظارت بیشتر بر واحدهای صنفی تأکید داشته باشند.
فرماندار از اتحادیههای صنفی خواست مکاتبات لازم با اتاق اصناف کشور را جهت پیگیری مطالبات و حمایتهای لازم انجام دهند و بر ضرورت افزایش فعالیتهای نظارتی و هماهنگی برای کنترل تخلفات تأکید کرد تا بازار و حقوق مصرفکنندگان بهتر حفظ شود.
در پایان فرماندار بر تقویت نظارت و همکاری همهجانبه میان دستگاههای نظارتی و اتحادیهها برای بهبود وضعیت بازار تأکید کرد.