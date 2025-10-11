تقویت بنیه دفاعی در دستور کار ویژه کمیسیون امنیت ملی

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سالار ولایت‌مدار (آبنوش) در بازدید از مناطق مرزی شمال‌غرب کشور گفت: افتخار بنده این است که جزیی از این رزمندگان هستم و مدتی خادم پاسداران و بسیجیان بودم برای ما روحیه مضاعف است که رزمندگان با چه صلابت، علاقه و انگیزه ای در حال حراست از مرزها هستند در حقیقت قبل از اینکه نبرد با دشمن باشد نبرد با زمین است در فصل سرما و گرما، بوران های خاص و وزش بادهای سرد، تغییرات سرد دما از سختی های این نقطه مرزی است و کسی که بتواند خودش را در این نقطه با شرایط طبیعت تطبیق دهد بسیار سخت است. هیچ چیزی جز عشق و علاقه به وطن نمی تواند آنها را نگه دارد در حالی که اهالی بومی در برخی فصول سال این منطقه را در اواسط مهرماه را ترک می کنند.

وی تشریح کرد: شرایط طبیعی این نقطه مرزی طوری است که امکان ایجاد شرایط رفاهی و امکانات را ناممکن می سازد لذا مرزبانان با این شرایط محیطی و جوی به سختی از مرزها حفاظت می کنند. شهید نواب صفوی می گوید؛من آرزو دارم انقلاب اسلامی در این مملکت شکل بگیرد و من رفتگر یکی از محلاتش باشم لذا این خاک قابلیت داشته که جمهوری اسلامی در آن شکل بگیرد تا مردمانش با اعتقادات و باورها تا پای جان از این خاک مقدس حفاظت و حراست کنند تا نظام مقدس و ولایت فقیه در آن مستقر شود.

آبنوش افزود: جمهوری اسلامی از کیان همه انبیا و اولیا دفاع می کند و آرزوی انبیا و اولیا در جمهوری اسلامی تبلور پیدا کرده است. وقتی در جنگ 12 روزه صلابت و اقتدار نیروها را در پاسداری از مرزها دیدند، دوست و دشمن متحیر شدند. دشمنان وقتی می بینند نیروهای جوان هر روز خود را تقویت می کنند و مرزها را با استحکامات قوی مجهز می کنند متوجه می شوند که تعرض به این مرز امکانپذیر نیست و این بزرگترین بازدارندگی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی در پایان اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی در بحث بنیه دفاعی کشور پس از جنگ دوازده روزه بسیار فعال شده و نگاهی ویژه به بحث امنیت ملی و تقویت بنیه دفاعی کشور دارد که رفاه کارکنان، امنیت، تجهیزات، امکانات، تسلیحات، امکانات نظامی و مکانیزه با تجهیز و تسلیح مرزها شامل می شود.

