پاسداران امروز حافظان دین خدا هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام علی یوسفی عصر امروز در جمع پاسداران و مسوولان این مجموعه با تأکید بر اهمیت نیت در ارزش‌گذاری اعمال گفت: گاهی انسان رفتارها و کارهایی انجام می‌دهد که از نظر خودش کوچک و بی‌اهمیت است، اما در پیشگاه خداوند و در عالم معنا، اثری بزرگ و ماندگار دارد.

وی افزود: بسیاری از اعمال انسان ممکن است در ظاهر ساده باشند اما به دلیل نیت خالصانه، آثار عظیمی بر جای می‌گذارند و گاهی نیز کاری بزرگ، اگر بدون نیت الهی انجام شود، پاداش اندکی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر(عج) در ادامه به نقل از یکی از افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشته‌اند اشاره کرد و گفت: فردی نقل می‌کرد که در عالم دیگر دیدم پاداش بسیاری به من داده‌اند، در حالی که تصور می‌کردم کار بزرگی انجام نداده‌ام. وقتی علت را پرسیدم، گفتند روزی در ترافیک، موجب لبخند کودکی شده بود و آن لبخند موجب شد پدر و مادری که در مسیر طلاق بودند، دوباره به یکدیگر لبخند بزنند و از تصمیم خود منصرف شوند؛ همین رفتار ساده، سبب پاداشی عظیم شد.

حجت‌الاسلام یوسفی با بیان اینکه این مثال می‌تواند درس بزرگی برای همه ما باشد، تصریح کرد: اگر همان کار با نیت قربت و برای رضای خدا انجام می‌شد، ارزش و ثواب آن چندین برابر می‌گردید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه والای پاسداران و نیروهای حافظ امنیت گفت: شما عزیزان که در صف پاسداری از انقلاب، نظام و دین خدا قرار دارید، مأمور به حفظ یک مقر یا ساختمان نیستید، بلکه مأمور به حفاظت و حراست از دین خداوند هستید.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه استان قزوین خاطرنشان کرد: پرچمی که شما پاسداری می‌کنید، پرچم دین و ارزش‌های الهی است و همین مجاهدت‌های پنهان شماست که در دنیا و آخرت پاداش عظیمی نزد خداوند خواهد داشت.

وی در پایان ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای سپاه گفت: ان‌شاءالله خداوند به همه شما توفیق دهد تا در مسیر حفظ دین و ارزش‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم بمانید و از برکات الهی در دنیا و آخرت بهره‌مند شوید.

