خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قائم‌مقام کمیته امداد استان قزوین:

اجرای طرح قرض ماندگار راهی مناسب برای رفع مشکل نیازمندان است

اجرای طرح قرض ماندگار راهی مناسب برای رفع مشکل نیازمندان است
کد خبر : 1697006
لینک کوتاه کپی شد.

قائم مقام کمیته امداد استان قزوین طرح قرض ماندگار کمیته امداد را یکی از راهکاری مناسب و مستمر در مساعدت به نیازمندان دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابراهیم احسانی‌فر در مورد طرح قرض ماندگار توضیح داد و بیان کرد: در طرح قرض ماندگار کمیته امداد خیرین و نیکوکاران مساعدتهای خود را در قالب قرض ماندگار به حساب کمیته امداد واریز می نمایند و این مبالغ به جای اینکه به صورت بلاعوض در اختیار نیازمندان قرار بگیرد به صورت وامهای قرض الحسنه به نیازمندان اعطا می‌شود.

وی افزود با اشاره به آیه سوره بقره آیه 245:«مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّه‌َ قَرْضا حَسنا فَیُضاعِفَهُ لَهُ؛ کیست آن کسی که به خدا قرض نیکویی بدهد و خدا آن را چندین برابر می کند ادامه داد : یکی از مزایای این طرح آن است که با تجمیع این مبالغ ،هم افزایی از سوی کمیته امداد صورت پذیرفته و اعتبار این مبالغ به دو برابر افزایش یافته و به صورت تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان اعطا می‌شود.

قائم مقام کمیته امداد استان قزوین شرح داد: از ابتدای شروع این طرح مبلغ 30 میلیارد ریال توسط خیرین در این طرح مساعدت گردیده است که با هم افزایی کمیته امداد این مبلغ به 60 میلیارد ریال رسیده و در قالب وامهای قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار گرفته است .

احسانی‌فر ادامه داد: هم استانیهای خیر و نیکوکار می توانند از طریق سامانه سما و ارسال عدد 3 به سرشماره 3000333328  و با انتخاب سرفصل کمک به نیت دلخواه و گزینه کمک به تامین وام قرض الحسنه (قرض ماندگار ) را انتخاب و هرمبلغی که را تمایل داشته باشند در این کار خدا پسندانه مشارکت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ