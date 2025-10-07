اجرای طرح قرض ماندگار راهی مناسب برای رفع مشکل نیازمندان است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابراهیم احسانی‌فر در مورد طرح قرض ماندگار توضیح داد و بیان کرد: در طرح قرض ماندگار کمیته امداد خیرین و نیکوکاران مساعدتهای خود را در قالب قرض ماندگار به حساب کمیته امداد واریز می نمایند و این مبالغ به جای اینکه به صورت بلاعوض در اختیار نیازمندان قرار بگیرد به صورت وامهای قرض الحسنه به نیازمندان اعطا می‌شود.

وی افزود با اشاره به آیه سوره بقره آیه 245:«مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّه‌َ قَرْضا حَسنا فَیُضاعِفَهُ لَهُ؛ کیست آن کسی که به خدا قرض نیکویی بدهد و خدا آن را چندین برابر می کند ادامه داد : یکی از مزایای این طرح آن است که با تجمیع این مبالغ ،هم افزایی از سوی کمیته امداد صورت پذیرفته و اعتبار این مبالغ به دو برابر افزایش یافته و به صورت تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان اعطا می‌شود.

قائم مقام کمیته امداد استان قزوین شرح داد: از ابتدای شروع این طرح مبلغ 30 میلیارد ریال توسط خیرین در این طرح مساعدت گردیده است که با هم افزایی کمیته امداد این مبلغ به 60 میلیارد ریال رسیده و در قالب وامهای قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار گرفته است .

احسانی‌فر ادامه داد: هم استانیهای خیر و نیکوکار می توانند از طریق سامانه سما و ارسال عدد 3 به سرشماره 3000333328 و با انتخاب سرفصل کمک به نیت دلخواه و گزینه کمک به تامین وام قرض الحسنه (قرض ماندگار ) را انتخاب و هرمبلغی که را تمایل داشته باشند در این کار خدا پسندانه مشارکت کنند.

