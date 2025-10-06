اجرای طرح سرشماری زنبورستانها در استان قزوین
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طرح سرشماری زنبورستانها و کلنیهای زنبورعسل همزمان با سراسر کشور از پنجم مهرماه در استان آغاز شده و تا پایان روز پنجشنبه 17 مهرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند با اعلام این خبر گفت: در این طرح، آخرین اطلاعات واحدهای زنبورداری شامل تعداد و نوع کلنیها، نژاد ملکههای مصرفی و تولیدی، آمار تولید محصولات زنبورعسل از جمله عسل، موم، برهموم، گرده گل، ژل رویال و زهر، همچنین میزان تلفات و علل آن جمعآوری و در سامانه جامع پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی ثبت میشود.
وی با اشاره به اینکه در سرشماری سال 1404 فرم مکانیزاسیون و تجهیزات زنبورستانها نیز افزوده شده است، اظهار داشت: این بخش به منظور شناسایی نیاز زنبورستانها و برنامهریزی بهتر برای توسعه مکانیزاسیون در صنعت زنبورداری طراحی شده است.
غیاثوند تصریح کرد: در مدت اجرای طرح، هرگونه کوچ و جابجایی کلنیهای زنبورعسل ممنوع است و زنبورداران باید در زمان تعیینشده با مراجعه به نزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی، نسبت به ثبت دقیق اطلاعات خود اقدام کنند.