به مناسبت هفته نیروی انتظامی؛
استاندار قزوین از ستاد فرماندهی انتظامی استان بازدید کرد
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، به مناسبت هفته نیروی انتظامی محمد نوذری استاندار قزوین با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان، با سردار طرهانی، فرمانده انتظامی استان قزوین دیدار و گفتوگو کرد.
نوذری در این دیدار ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان، افسران و کارکنان انتظامی استان، از تلاشهای شبانهروزی آنان در برقراری نظم، امنیت و آرامش عمومی قدردانی کرد.
استاندار قزوین با اشاره به جایگاه والای نیروی انتظامی در تأمین امنیت پایدار استان اظهار داشت: امنیت مهمترین مؤلفه توسعه است و تلاشهای دلسوزانه و شبانهروزی کارکنان فراجا، زمینهساز آرامش و اعتماد عمومی در جامعه است.
نوذری با قدردانی از خدمات فرماندهی انتظامی استان قزوین، بر تداوم همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و فراجا در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.
در این دیدار، سردار طرهانی فرمانده انتظامی استان گزارشی از اقدامات، برنامهها و دستاوردهای نیروی انتظامی استان ارائه کرد.
در این دیدار، احمدپور معاون سیاسی استانداری، حقلطفی معاون امور عمرانی استانداری، میرزایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، رحیمی مدیرکل حوزه استاندار، گلدوزها مدیرکل حراست استانداری، نصیری مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری، آقاعلی مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری، نجفی مدیرکل امور اجتماعی، خورشیدی معاون روابطعمومی، استاندار را همراهی می کردند.