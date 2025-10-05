به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد یارقلی در این زمینه گفت: از انشعابات غیر مجاز شناسایی و قطع شده، تعداد 65 مورد تعیین تکلیف و جریمه قانونی دریافت شده و مابقی نیز در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: انشعاب های غیرمجاز تضییع حقوق عامه دولت و ملت است و احتمال بروز مشکلات بهداشتی را برای آب آشامیدنی مردم به دنبال دارد.

یارقلی یادآور شد: برابر قانون مجازات استفاده کنندگان از انشعاب غیرمجاز آب و فاضلاب و با تلاش شرکت، شعبه های خاص دادگاهی، به سرعت رسیدگی های لازم را انجام داده و تمامی تلاش در جلوگیری از تضییع حقوق مردم شریف در برخورداری از آب شرب بهداشتی و برخورد با متخلفین در دستور کار است.

مدیر امور آبفای شهرستان بویین زهرا در پایان از مردم خواست بر اساس وظیفه شهروندی در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز مراتب را از طریق سامانه تلفنی 122 اعلام نموده و در صورت حصول اطمینان از راستی آزمایی کارشناسان، از پاداش مربوطه نیز برخوردار شوند.

انتهای پیام/