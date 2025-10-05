خبرگزاری کار ایران
مدیر آبفای بویین‌زهرا خبر داد؛

شناسایی 158 فقره انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در بویین‌زهرا

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بویین زهرا گفت: در شش ماهه اول سال 1404 در شهرستان بویین زهرا، تعداد 158 فقره انشعاب غیرمجاز خانگی، تجاری، باغ کشاورزی و انشعاب غیرمجاز در حال ساخت و ساز شناسایی، قطع و ساماندهی شده است.

به گزارش ایلنا از قزوین،  فرزاد یارقلی در این زمینه گفت: از انشعابات غیر مجاز شناسایی و قطع شده، تعداد 65 مورد تعیین تکلیف و جریمه قانونی دریافت شده و مابقی نیز در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: انشعاب های غیرمجاز تضییع حقوق عامه دولت و ملت است و احتمال بروز مشکلات بهداشتی را برای آب آشامیدنی مردم به دنبال دارد. 

یارقلی یادآور شد: برابر قانون مجازات استفاده کنندگان از انشعاب غیرمجاز آب و فاضلاب و با تلاش شرکت، شعبه های خاص دادگاهی، به سرعت رسیدگی های لازم را انجام داده و تمامی تلاش در جلوگیری از تضییع حقوق مردم شریف در برخورداری از آب شرب بهداشتی و برخورد با متخلفین در دستور کار است. 

مدیر امور آبفای شهرستان بویین زهرا در پایان از مردم خواست بر اساس وظیفه شهروندی در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز مراتب را از طریق سامانه تلفنی 122 اعلام نموده و در صورت حصول اطمینان از راستی آزمایی کارشناسان، از پاداش مربوطه نیز برخوردار شوند. 

