خبرگزاری کار ایران
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

توزیع بیش از 51 هزار متر لوله انتقال آب بین کشاورزان قزوینی

توزیع بیش از 51 هزار متر لوله انتقال آب بین کشاورزان قزوینی
معاون آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در راستای توسعه شبکه‌های آبیاری و ارتقای بهره‌وری منابع آبی، بیش از 51 هزار متر لوله انتقال آب بین کشاورزان استان قزوین توزیع شد.

به گزارش  ایلنا از  قزوین، مسعود نصیری در تشریح این خبر گفت: در نیمه نخست سال جاری، از محل اعتبارات ملی و استانی سال 1403، در مجموع 51 هزار و 75 متر لوله پلی‌اتیلن با اعتباری بالغ بر 198 میلیارد ریال برای طرح‌های انتقال آب به کشاورزان استان تحویل داده شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از 1655 کیلومتر لوله‌گذاری در سطح استان برای انتقال آب کشاورزی اجرا شده که نقش مهمی در افزایش راندمان آبیاری و کاهش هدررفت منابع آبی داشته است.

نصیری تصریح کرد: انتقال آب از طریق لوله، یکی از روش‌های کارآمد در مدیریت منابع آبی است و اجرای این طرح‌ها علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، موجب کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی می‌شود.

