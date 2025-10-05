توزیع بیش از 51 هزار متر لوله انتقال آب بین کشاورزان قزوینی

به گزارش ایلنا از قزوین، مسعود نصیری در تشریح این خبر گفت: در نیمه نخست سال جاری، از محل اعتبارات ملی و استانی سال 1403، در مجموع 51 هزار و 75 متر لوله پلی‌اتیلن با اعتباری بالغ بر 198 میلیارد ریال برای طرح‌های انتقال آب به کشاورزان استان تحویل داده شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از 1655 کیلومتر لوله‌گذاری در سطح استان برای انتقال آب کشاورزی اجرا شده که نقش مهمی در افزایش راندمان آبیاری و کاهش هدررفت منابع آبی داشته است.

نصیری تصریح کرد: انتقال آب از طریق لوله، یکی از روش‌های کارآمد در مدیریت منابع آبی است و اجرای این طرح‌ها علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، موجب کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی می‌شود.

