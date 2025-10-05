به گزارش ایلنا از قزوین، مهری السادات تقوی رییس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورا با اعلام این خبر گفت: سوله ورزشی شهید ملایی ناصرآباد در زمینی به مساحت هزار و 500 متر و بااعتباری بالغ بر 210 میلیارد ریال آماده افتتاح برای خدمت رسانی به شهروندان ناصرآباد و دانش خواهد بود.

وی ادامه داد: به منظور توزیع عادلانه خدمات و امکانات احداث سوله ورزشی در ناصر آباد در شورای ششم در دستور کار قرار گرفت و با هدف ایجاد یک فضای سرپوشیده و امن برای انجام فعالیت‌های ورزشی گروهی و فردی، تکمیل شده و به بهره‌برداری می رسد.

تقوی تاکید کرد: این سوله ورزشی با هدف تقویت سلامت عمومی، ایجاد فرصت‌های برابر برای ورزش کودکان و جوانان و تقویت فعالیت‌های اجتماعی برای شهروندان فهیم ناصرآباد در دستور کار شورا و شهرداری قرار گرفت.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های ورزشی باکیفیت در محله‌های کم‌برخوردار یکی از اولویت‌های اصلی شورای ششم بوده که افتتاح این پروژه گامی مهم در این مسیر است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با بهره‌برداری از این مجموعه،حضور نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های ورزشی روز افزون شود و برنامه‌های آموزشی با رویکرد پایه‌سازی ورزشی در این ناحیه شهری گسترش یابد.

