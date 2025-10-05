به گزارش ایلنا از قزوین، منصور ستوده در این باره گفت: با تلاش های صورت گرفته در راستای جذب اعتبارات مورد نیاز جهت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به محدودیت های منابع عمومی و نقدی دولت در سال مالی 1403 طرح، که تا پایان شهریور سال جاری ادامه داشت اعتبار ابلاغی طرحهای ملی استان 7944 میلیارد ریال بوده که از این میزان صرفا 2631 میلیارد ریال آن بصورت تخصیص نقدی دریافت شده است.

وی افزود: این شرکت جهت تامین اعتبار مورد نیاز 5490 میلیارد ریال از محل اوراق مرابحه و 150میلیارد ریال نیز از اعتبارات زیرساخت توسعه مسکن، نقدینگی وارد استان کرده است.

ستوده گفت: مجموع اعتبار هزینه شده در سال مالی گذشته معادل 9761 میلیارد ریال بوده که 23 درصد بیش از اعتبار ابلاغی است.

وی یادآورشد: علاوه بر اعتبارات هزینه شده سال گذشته، 1490 میلیارد ریال دیگر نیز برای پیمانکاران طرحهای سد شهید لشگری نهب و شبکه آبیاری نهب از طریق اسناد تسویه، تهاتر انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین تصریح کرد: در سال مالی 1404 اعتبار طرحهای ملی این شرکت 10640 میلیارد ریال است که تاکنون 1186 میلیارد ریال آن تخصیص نقدی داشته است.

وی ادامه داد: این شرکت جهت تامین اعتبار مورد نیاز 7300 میلیارد ریال از محل اوراق مرابحه و 100 میلیارد ریال از محل زیرساخت توسعه مسکن نقدینگی جذب کرده است.

ستوده در خصوص طرح آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان گفت: اعتبار ابلاغی این طرح مهم استان در قانون بودجه سال جاری معادل 3800 میلیارد ریال بوده که با پیگیری های بعمل آمده و حمایت های شخص استاندار قزوین تاکنون 7733 میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر اعتبار ابلاغی، نقدینگی از محلهای مختلف شامل 6200 میلیارد ریال اوراق مرابحه ، 100 میلیارد ریال اعتبارات زیرساخت توسعه مسکن و 1500 میلیارد ریال اعتبارات تنش آبی برای این طرح تخصیص داده شده است.

