رئیس اتاق بازرگانی قزوین:
کشمشهای صادراتی ما به خاطر مدرن نبودن کشاورزی برگشت میخورد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: از آنجایی که کشاورزی قزوین مدرن نبوده و آبیاری آن نیز درستی صورت نمیگیرد، کشمشهای صادراتی ما متأسفانه به کشور بازمیگردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان امشب در صد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور همراه بود، گفت: از آنجایی که کشاورزی قزوین مدرن نبوده و آبیاری آن نیز درستی صورت نمیگیرد، کشمشهای صادراتی ما متأسفانه به کشور بازمیگردد.
وی اضافه کرد: تولید کشمش صرفه اقتصادی ندارد و اگر بتوانیم کارخانجات را متقاعد کنیم که با کشاورزان قرارداد ببندند (کشاورزی قراردادی) محصولی با کیفیت تولید شده و در آن صورت صادرات این محصول به کشورهای دیگر صورت خواهد پذیرفت.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین در ادامه بیان کرد: مشکلی که مدتها در برخی از واحدهای تولیدی استان (حدود 17 واحد) ایجاد شده مربوط به تسهیلات ارزی است که چون شرایط خرید ارز نداشتند، با بانک صنعت و معدن کشور وارد خرید شدند و الآن بدهی آنها چندین برابر شده است.
عبدیان ادامه داد: از آنجایی که هر واحد صنعتی با تولید 50 درصد برق مصرفی از مدیریت مصرف (قطعی) معاف خواهد شد، پیشنهاد میدهیم که نیمی از یک هزار و 200 مگاوات برق استان قزوین در اوج مصرف تولید شود تا صنایع استان از قطعی برق معاف شوند.