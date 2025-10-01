خواب شوم دشمن در جنگ 12 روزه برعکس شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار علی فضلی عصر امروز در نشست منطقه‌ای قرارگاه شهید شاطری سپاه پاسداران اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه همدلی موجود در جامعه دشمن را مایوس کرد. اگر 47 سال پیش دشمن به دنبال این بود که انقلاب اسلامی را ساقط کند، امروز به دنبال بقا و حفظ خود در جامعه جهانی است.

وی افزود: در جنگ 12 روزه تصور دشمن این بود که با توجه به شهادت فرماندهان و دانشمندان عزیز کشور و با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه مردم به خیابان‌ها خواهند آمد و اغتشاش ایجاد می‌شود. اما به لطف خدا، بیداری و بصیرت ملت و رهبری امام جامعه این خواب شوم دشمن برعکس تعبیر شد.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمنان نه مردم و نه امام جامعه و نه قوای مسلح ما را شناختند، گفت: آنها 17 استان ما را متاثر از جنگ کردند، اما ملتی که هشت سال دفاع مقدس را در سخت‌ترین شرایط پشت سر گذاشته، باتجربه است و دیگر دغدغه‌ای از جنگ ندارند و پایان آن جنگ پیروزی ملت ایران را رقم زد.

سردار فضلی با اشاره مولفه‌های جنگ 12 روزه اضافه کرد: اصلی‌ترین نقش و رسالت را در آن روزها فرمانده معظم کل قوا ایفا کردند. در راهبری نیروهای مسلح در کمترین زمان ممکن جانشین همه شهدای عزیز را منصوب کردند و جامعه را با درایت هدایت کردند.

وی ادامه داد: در حالی که اگر در هر کشور و حاکمیت سیاسی این میزان از فرماندهان را از دست می‌داد، قطعاً سقوط سیاسی آن کشور حتمی بود.دشمن زبون، شهیدی را در منزل، شهیدی را در محل کار و شهیدی را با خانواده به شهادت می‌رساند. تنها شهیدی که هم منزل و هم محل کار او را مورد هدف قرار دادند، شهید حاجی‌زاده است.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران با اشاره به پای کار بودن ارکان دولت در مدیریت شرایط کشور در جنگ 12 روزه گفت: دولت به ویژه استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران در حوزه های مختلف نقش مهمی در اداره شرایط و ایجاد آرامش در شهرها داشتند و نقش بعدی برعهده مردم عزیز بود.

سردار فضلی افزود: مردم شریف ما ضربه محکمی به دشمن زدند و همه آمال دشمن را نابود کردند که نتیجه بصیرت و بیداری مردم است. در شرایطی که جمعیت در برخی شهرها در همان روزهای جنگ 12 روزه چند برابر افزایش یافته بود، مردم با نظم و همکاری دولت و مسئولان استانی صحنه‌های درخشانی از همبستگی و ایثار را رقم زدند.

وی ادامه داد: همان دشمنانی که در روزهای نخست جنگ 12 روزه مدعی بودند، ایران باید تسلیم شود، امروز خودشان درخواست آتش‌بس می‌کنند و این نشانه اقتدار ملت و رهبری الهی امام خامنه‌ای عزیز است.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران همچنین با قدردانی از تلاش‌های دولت و نمایندگان مجلس در تصویب و اجرای قوانین بودجه 1404 خاطرنشان کرد: بخشی از این قوانین بر عهده وزراست، اما بخش اصلی در اختیار استانداران و مدیران استان‌هاست که باید با جدیت و ابتکار به میدان بیایند.

سردار فضلی با اشاره به عملکرد استان قزوین در اجرای طرح‌ها اظهار کرد: این استان با تحقق 86 درصدی برنامه‌ها بالاترین رتبه را در کشور به دست آورده که حاصل تلاش و خلاقیت مسئولان و مردم قزوین است.

وی با بیان اینکه ظرفیت 90 میلیونی کشور نیازمند توسعه پایگاه‌های مقاومت، سالن‌های ورزشی و مراکز فرهنگی است، تأکید کرد: این ظرفیت باید به‌ویژه در خدمت جانبازان، معلولان و معلمان کشور قرار گیرد تا ثمرات آن به همه اقشار جامعه برسد.

انتهای پیام/