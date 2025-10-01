به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام سیدمصطفی مجیدی ظهر امروز در نشست کارگروه تخصصی حل چالش‌های اراضی موقوفه استان با رویکرد تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی گفت: در مورد آموزش و پرورش بررسی‌ها نشان داده که اجاره و پذیره 40 ملک موقوفه در اختیار آموزش و پرورش هنوز پرداخت نشده است.

وی افزود: منظور از اجور همه حقوق موقوفه است و شامل اجاره و پذیره می‌شود، متاسفانه همه دستگاه‌های اجرایی استان قزوین تعیین تکلیف کرده‌اند که متصرف موقوفه هستند، اما حقوق وقف را پرداخت نمی‌کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با بیان اینکه اعتقاد داریم که دستگاه دولتی نمی‌تواند پذیره پرداخت کند، گفت: اما در برخی موارد حتی اجاره نیز پرداخت نمی‌شود که بنابراین در برخی از املاک بهتر است که تهاتر صورت پذیرد.

حجت‌الاسلام مجیدی عنوان کرد: بهتر است که برای املاک موقوفه به صورت مجزا رقم اجاره و پذیره تفکیک شود تا بتوانیم موضوعات را در قالب تهاتر املاک رسیدگی کنیم.

وی درباره اراضی موقوفه روستای نظام‌آباد گفت: اگر افراز را قبول دارند که مشکلی در این رابطه نداریم، اما اگر گفته شود که قطعه 35 افراز نیست، باید تمام پلاک مجدد بررسی شود، زیر نمی‌توان حق موقوفه را زیر پا گذاشت و ما به عنوان نماینده عالی اوقاف و متولی وقف در استان نمی‌توانم حقوق وقفی را نادیده بگیرم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین ادامه داد: باید بدانیم که در بحث حقوقی، اراضی وقف با اراضی ملی تفاوت دارد، چراکه در اراضی وقفی هرگز تصرف و احیا نمی‌تواند دال بر مالکیت باشد.

حجت‌الاسلام مجیدی اضافه کرد: امروز 9 قطعه از اراضی روستای نظام آباد قزوین آماده صدور سند تک برگ است و تنها یک قطعه باقی مانده، اگر این قطعه مورد قبول افراز نباشد، 9 پلاک دیگر نیز از افراز خارج خواهد شد.

