جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛
کشف 5 تن کود شیمیایی قاچاق در اقبالیه
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 5 تن کود شیمیایی قاچاق توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در شهر اقبالیه خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علیاصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا، از جابجایی کود شیمیایی قاچاق به وسیله یک دستگاه خودرو کامیونت خاور در شهر اقبالیه مطلع شدند.
وی افزود: ماموران پس ازشناسایی مسیر تردد خودرو در شهر اقبالیه، خودرو مورد نظر را متوقف و دربازرسی ازآن، 5 هزار کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق کشف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی کودهای شیمیایی کشف شده را بالغ بر 10میلیارد ریال اعلام کرده اند، خاطر نشان کرد: دراین خصوص راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ جمالی در پایان تصریح کرد: پلیس با قاچاقچیان کالا و برهم زنندگان نظم اقتصادی برخورد قاطع و قانونی میکند و اجازه فعالیت به مخلان امنیت عمومی و اقتصادی را نخواهد داد.