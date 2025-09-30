دپوی بیش از 33 هزار لیتر سوخت قاچاق در یک پارگینگ

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: درراستای مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری ازهدررفت سرمایه ملی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در رصدهای اطلاعاتی خود از دپو سوخت قاچاق در یکی از پارکینگ های شهر قزوین مطلع شدند، که بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار قرارگرفت.

وی درادامه افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به همراه نماینده شرکت نفت به پارکینگ موردنظراعزام، و در بازرسی به عمل آمده از محل، 33 هزارو 500 لیترسوخت قاچاق از نوع گازوئیل و نفت سفید دپو شده در مخازن سوخت و تانکر یک دستگاه کامیون حمل سوخت که فاقد هرگونه مجوز از شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت های قاچاق کشف شده را بالغ بر15میلیارد و 800 میلیون ریال برآورد کرده اند.

انتهای پیام/