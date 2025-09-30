خبرگزاری کار ایران
مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

صدور 8 پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی کشاورزی در استان قزوین

صدور 8 پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی کشاورزی در استان قزوین
کد خبر : 1693562
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از صدور 8 فقره پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی کشاورزی با ظرفیت تولید 287 هزار و 925 تن و اشتغال‌زایی برای 195 نفر در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سید آبرادات مصلایی با اعلام این خبر گفت: این واحدهای تولیدی با سرمایه‌گذاری 4 هزارو و 982 میلیارد و 590 میلیون ریال توسط بخش خصوصی احداث شده‌اند و ظرفیت جذب 319 هزار و 105 تن مواد خام کشاورزی را دارند.

وی افزود: پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در زمینه‌های فراوری پسته، خوراک دام و طیور، بسته‌بندی خشکبار و حبوبات، عمل‌آوری و بسته‌بندی گوشت انواع طیور، تولید تخم‌مرغ مایع پاستوریزه، انواع پودر تخم‌مرغ، کنسانتره خوراک طیور، خوراک آماده طیور، مکمل خوراک دام، طیور و آبزیان، انواع چربی‌ها و روغن‌های افزودنی خوراک دام، طیور و آبزیان و سبزیجات سرخ شده (غیر منجمد) صادر شده‌اند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: در مدت مشابه سال جاری، 15 فقره جواز تأسیس صنایع تبدیلی و غذایی با ظرفیت تولید 181 هزار و 900 تن در استان قزوین صادر شده است که نشان‌دهنده استقبال سرمایه‌گذاران از این بخش است.

وی یادآور شد: صنایع تبدیلی و غذایی نقش مهمی در کاهش ضایعات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی در مناطق روستایی دارند و توسعه این صنایع از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین است.

