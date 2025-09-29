فرمانده سپاه استان قزوین:
زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با تقدیر از اقدام شهرداری آبیک گفت: نصب المانهای شهدا علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایثارگران، پیام ماندگاری از تداوم راه شهدا به نسلهای امروز و آینده منتقل میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی امروز در مراسم رونمایی از تمثال مبارک شهدای شهر آبیک گفت: این اقدام زیبای شما همان تبیین کننده کلام رهبری است که فرمودند زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا کمتر از شهادت نیست.
وی با تأکید بر تکریم مقام شهدا و خانوادههای آنان اظهار داشت: وظیفه امروز ما مسئولان، ادامه راه شهدا از طریق حفاظت از دین خدا، اطاعت از ولایت فقیه و خدمت بیمنت به مردم است.
سردار آتانی اقدام شهردار آبیک در ساخت و نصب المانهای شهدا را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مسافرانی که وارد آبیک میشوند یا از آن خارج میشوند، در مسیر بلوار خلیجفارس با سیمای شهدا مواجه خواهند شد و این موضوع یاد و خاطره شهدا را در اذهان آنان زنده میکند. همچنین باید مجاهدتهای پدران، مادران و همسران شهدا استخراج و در معرض دید عموم قرار گیرد.
وی تأکید کرد: طلب شهدا از ما، یعنی مردم و مسئولان، ادامه دادن راه نورانی آنان است و این مسیر با حفظ دین، اطاعت از ولی خدا و خدمت بیمنت به مردم محقق شده و ادامه خواهد یافت.
فرمانده صاحبالامر (عج) استان قزوین همچنین با اشاره به عمل فداکارانه شهید گیلانی (سردار املاکی) که در آخرین لحظات، ماسک خود را به همرزم بسیجیاش بخشید، بر تهیه فهرستی از اعمال و رفتارهای ایثارگرانه شهدا توسط شهرداری، سپاه ناحیه امام صادق (ع) شهرستان آبیک و با همراهی امامجمعه این شهرستان تأکید کرد و افزود: لازم است مجاهدت این عزیزان و فداکاریهای خانوادههایشان جمعآوری و بهصورت مستند به مردم، بهویژه نسل جوان، منتقل شود. هدف این است که هر شهروندی با دیدن چهره یک شهید، داستان ایثار و عمل نیک او را به یاد بسپارد.
وی با بیان اینکه عظمت شهدا بسیار بالاست و شهدا ارزشمندترین و بزرگترین کارها را انجام دادند یادآور شد: شهیدان درس ایثار و شهادت را در بین ملت ایران ترویج دادند و امروز همین روحیه ایثار و شهادت طلبی باعث عزت و اقتدار ملت در جهان شده است.