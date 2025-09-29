خبرگزاری کار ایران
مدیر شرکت خدمات‌ کشاورزی استان خبر داد؛

توزیع بیش از 19 هزار تن انواع کود شیمیایی در استان قزوین
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از توزیع 19 هزار و 857 تن انواع کود شیمیایی در شش ماهه نخست سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عباس رسولی با اعلام این خبر گفت: از این میزان، 18 هزار و 816 تن کود ازته، 778 تن کود فسفاته و 263 تن کود پتاسه توسط 56 کارگزار تحت پوشش این شرکت در سطح استان توزیع شده است.

وی افزود: این کودها به منظور تأمین نیازهای کودی مزارع و باغ‌های استان و با هدف افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین در پایان تأکید کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین در راستای وظایف خود، همواره تلاش می‌کند تا با تأمین و توزیع به موقع و کافی نهاده‌های کشاورزی، نقش موثری در حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بخش کشاورزی استان ایفا کند.

