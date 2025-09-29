مدیر شرکت خدمات کشاورزی استان خبر داد؛
توزیع بیش از 19 هزار تن انواع کود شیمیایی در استان قزوین
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از توزیع 19 هزار و 857 تن انواع کود شیمیایی در شش ماهه نخست سال جاری در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عباس رسولی با اعلام این خبر گفت: از این میزان، 18 هزار و 816 تن کود ازته، 778 تن کود فسفاته و 263 تن کود پتاسه توسط 56 کارگزار تحت پوشش این شرکت در سطح استان توزیع شده است.
وی افزود: این کودها به منظور تأمین نیازهای کودی مزارع و باغهای استان و با هدف افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین در پایان تأکید کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین در راستای وظایف خود، همواره تلاش میکند تا با تأمین و توزیع به موقع و کافی نهادههای کشاورزی، نقش موثری در حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بخش کشاورزی استان ایفا کند.