مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
اجرای سامانههای نوین آبیاری در 346 هکتار از اراضی استان قزوین
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: در نیمه نخست سال جاری، سامانههای نوین آبیاری در سطح 346 هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین با اعتبار بیش از 158 میلیارد ریال اجرا شد. این اقدام در راستای افزایش بهرهوری آب و بهبود عملکرد کشت در استان صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا از قزوین، مسعود نصیری با اعلام این خبر گفت: در ششماهه نخست سال جاری، 12 پروژه سامانههای نوین آبیاری در سطح 346 هکتار از اراضی استان به بهرهبرداری رسیده است. اعتبار صرف شده برای این پروژهها بالغ بر 158 میلیارد و 416 میلیون ریال بوده است.
نصیری با اشاره به دیگر اقدامات در این زمینه بیان کرد: مطالعه و طراحی سامانههای نوین آبیاری در 565 هکتار دیگر از اراضی استان انجام شده و 76 پروژه نیز در سطح 1748 هکتار در حال اجرا است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر اهمیت استفاده از روشهای نوین آبیاری افزود: با توجه به تأثیر مثبت این شیوهها بر عملکرد و راندمان کشت، انتخاب روشهای نوین آبیاری گزینهای مناسب برای صرفهجویی در مصرف آب و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی است.
وی ادامه داد: اجرای این پروژهها گامی مهم در راستای مدیریت بهینه منابع آب و توسعه پایدار کشاورزی در استان قزوین محسوب میشود و انتظار میرود با تکمیل پروژههای در دست اجرا، گامهای موثرتری در این زمینه برداشته شود.