به گزارش ایلنا از قزوین، مسعود نصیری با اعلام این خبر گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، 12 پروژه سامانه‌های نوین آبیاری در سطح 346 هکتار از اراضی استان به بهره‌برداری رسیده است. اعتبار صرف شده برای این پروژه‌ها بالغ بر 158 میلیارد و 416 میلیون ریال بوده است.

نصیری با اشاره به دیگر اقدامات در این زمینه بیان کرد: مطالعه و طراحی سامانه‌های نوین آبیاری در 565 هکتار دیگر از اراضی استان انجام شده و 76 پروژه نیز در سطح 1748 هکتار در حال اجرا است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر اهمیت استفاده از روش‌های نوین آبیاری افزود: با توجه به تأثیر مثبت این شیوه‌ها بر عملکرد و راندمان کشت، انتخاب روش‌های نوین آبیاری گزینه‌ای مناسب برای صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی است.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها گامی مهم در راستای مدیریت بهینه منابع آب و توسعه پایدار کشاورزی در استان قزوین محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، گام‌های موثرتری در این زمینه برداشته شود.

انتهای پیام/