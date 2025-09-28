خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر بازرسی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

تشکیل پرونده برای 37 واحد صنفی متخلف در قزوین

تشکیل پرونده برای 37 واحد صنفی متخلف در قزوین
کد خبر : 1692625
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: در پی تشدید نظارت بر بازار، 37 واحد صنفی متخلف در استان قزوین به دلیل تخلفات صنفی از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی و عدم درج قیمت، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش  ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری با اعلام این خبر گفت: در هفته گذشته بیش از 730 واحد صنفی و تولیدی در سطح استان قزوین مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه آن، 37 واحد متخلف شناسایی و پرونده تخلف برای آن‌ها تشکیل شد.

وی با اشاره به تنوع واحدهای صنفی متخلف، تصریح کرد: از این تعداد، 19 واحد نانوایی و 18 واحد شامل مرغ‌فروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها و لبنیاتی‌ها به دلیل تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی و فروش اجباری شناسایی و به آن‌ها تذکرات جدی داده شد.

اسفندیاری افزود: عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، نداشتن کارت مباشرت، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم ارائه فاکتور از جمله مهم‌ترین تخلفات این واحدها بوده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به نحوه انجام این بازرسی‌ها بیان کرد: این بازرسی‌ها توسط چهار گروه نظارتی بر کالاهای اساسی و گشت مشترک با همکاری فرمانداری، اداره کل تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف انجام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی