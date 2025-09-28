مدیر بازرسی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
تشکیل پرونده برای 37 واحد صنفی متخلف در قزوین
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: در پی تشدید نظارت بر بازار، 37 واحد صنفی متخلف در استان قزوین به دلیل تخلفات صنفی از جمله کمفروشی، گرانفروشی و عدم درج قیمت، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری با اعلام این خبر گفت: در هفته گذشته بیش از 730 واحد صنفی و تولیدی در سطح استان قزوین مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه آن، 37 واحد متخلف شناسایی و پرونده تخلف برای آنها تشکیل شد.
وی با اشاره به تنوع واحدهای صنفی متخلف، تصریح کرد: از این تعداد، 19 واحد نانوایی و 18 واحد شامل مرغفروشیها، میوهفروشیها، سوپرمارکتها و لبنیاتیها به دلیل تخلفاتی از قبیل کمفروشی و فروش اجباری شناسایی و به آنها تذکرات جدی داده شد.
اسفندیاری افزود: عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی، کمفروشی، عدم درج قیمت، نداشتن کارت مباشرت، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم ارائه فاکتور از جمله مهمترین تخلفات این واحدها بوده است.
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به نحوه انجام این بازرسیها بیان کرد: این بازرسیها توسط چهار گروه نظارتی بر کالاهای اساسی و گشت مشترک با همکاری فرمانداری، اداره کل تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف انجام شده است.