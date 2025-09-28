تولید 515 هزار تن شیر خام در استان قزوین طی 6 ماه گذشته

به گزارش ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند با اعلام این خبر گفت: میزان تولید شیر خام در استان قزوین نسبت به مدت مشابه سال گذشته، که 530 هزار تن بوده، از ثبات نسبی برخوردار است.

وی وجود واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی با ظرفیت بالا و نیز وجود دام‌های ارزشمند در استان را از مهمترین عوامل تولید بالای شیر در قزوین عنوان کرد و افزود: استان قزوین با میانگین تولید 42 کیلوگرم شیر خام به ازای هر راس دام، رتبه چهارم کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان گفت: حدود 70 درصد شیر تولید شده در دامداری‌های این استان به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود.

