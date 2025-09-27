خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین:

نقش اتاق بازرگانی در شرایط تشدید تحریم‌ها پررنگ‌تر شده است

نقش اتاق بازرگانی در شرایط تشدید تحریم‌ها پررنگ‌تر شده است
کد خبر : 1692254
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: نباید فراموش کنیم که در شرایط تشدید تحریم ها نقش اتاق بازرگانی در رونق تولید و صادرات پررنگ ترشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد میرزایی عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین گفت: قزوین با داشتن بناهای تاریخی متعدد، طبیعت بکر و زیبا و فرهنگ و تاریخ غنی اما در حوزه گرشگری به عنوان یک استانی عبوری و گذری در نظر گرفته می شود که باید این نگاه و رویه اصلاح شود.

وی اضافه کرد:  قزوین با اختصاص 13 درصد از بناهای تاریخی در دل خود اما در زمینه گردشگری مغفول مانده و باید برنامه های جامعی برای معرفی ظرفیت های استان صورت گیرد.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین در ادامه گفت: توسعه گردشگری در استان قزوین به توسعه اقتصادی نیز منجر می شود و از این رو باید در موضوعات سرمایه گذاری برای برنامه ریزی های متنوع و مشوق هایی در نظر گرفته شود.

میرزایی تصریح کرد: شواهد نشان می دهد آنچنان که باید میراث فرهنگی قزوین در زمینه تبلیغات برای گردشگری قزوین اقدامات در خور توجهی انجام نمی دهد و این در حالی است که اگر موضوع حمایت مالی در میان باشد، مجموعه استانداری قزوین و سرمایه گذاران پای کار هستند.

وی در خصوص مبحث دیگر این نشست مبنی بر ساخت آمفی تئاتر استاندارد در قزوین گفت: شهرداری قزوین باید در این زمینه پای کار باشد و بخش خصوصی نیز می تواند در این امر مشارکت داشته باشد.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین در خصوص مبحث دیگر این نشست مبنی بر ساخت آمفی تئاتر استاندارد در قزوین گفت: شهرداری قزوین باید در این زمینه پای کار باشد و بخش خصوصی نیز می تواند در این امر مشارکت داشته باشد.

میرزایی خاطرنشان کرد: معافیت های مالیاتی بوم‌گردی روستایی نیز با توجه به قانونی بودن آن باید ابلاغ شود ‌و در صورت ابلاغ این کار صورت می گیرد. نباید فراموش کنیم که در شرایط تشدید تحریم ها نقش اتاق بازرگانی در رونق تولید و صادرات پررنگ ترشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی