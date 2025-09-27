به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد میرزایی عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین گفت: قزوین با داشتن بناهای تاریخی متعدد، طبیعت بکر و زیبا و فرهنگ و تاریخ غنی اما در حوزه گرشگری به عنوان یک استانی عبوری و گذری در نظر گرفته می شود که باید این نگاه و رویه اصلاح شود.

وی اضافه کرد: قزوین با اختصاص 13 درصد از بناهای تاریخی در دل خود اما در زمینه گردشگری مغفول مانده و باید برنامه های جامعی برای معرفی ظرفیت های استان صورت گیرد.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین در ادامه گفت: توسعه گردشگری در استان قزوین به توسعه اقتصادی نیز منجر می شود و از این رو باید در موضوعات سرمایه گذاری برای برنامه ریزی های متنوع و مشوق هایی در نظر گرفته شود.

میرزایی تصریح کرد: شواهد نشان می دهد آنچنان که باید میراث فرهنگی قزوین در زمینه تبلیغات برای گردشگری قزوین اقدامات در خور توجهی انجام نمی دهد و این در حالی است که اگر موضوع حمایت مالی در میان باشد، مجموعه استانداری قزوین و سرمایه گذاران پای کار هستند.

وی در خصوص مبحث دیگر این نشست مبنی بر ساخت آمفی تئاتر استاندارد در قزوین گفت: شهرداری قزوین باید در این زمینه پای کار باشد و بخش خصوصی نیز می تواند در این امر مشارکت داشته باشد.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین در خصوص مبحث دیگر این نشست مبنی بر ساخت آمفی تئاتر استاندارد در قزوین گفت: شهرداری قزوین باید در این زمینه پای کار باشد و بخش خصوصی نیز می تواند در این امر مشارکت داشته باشد.

میرزایی خاطرنشان کرد: معافیت های مالیاتی بوم‌گردی روستایی نیز با توجه به قانونی بودن آن باید ابلاغ شود ‌و در صورت ابلاغ این کار صورت می گیرد. نباید فراموش کنیم که در شرایط تشدید تحریم ها نقش اتاق بازرگانی در رونق تولید و صادرات پررنگ ترشده است.

انتهای پیام/