مدیر طیور جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
تولید بیش از 43 هزار تن گوشت مرغ در قزوین
مدیر طیور سازمان جهادکشاورزی استان قزوین از تولید 43 هزار تن گوشت مرغ در این استان طی 6 ماه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی رمضانپور با اعلام این خبر افزود: در این بازه زمانی، 22 میلیون و 840 هزار و 336 قطعه جوجهریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان انجام شده است.
وی با اشاره به ثبات میزان جوجهریزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تصریح کرد: به طور متوسط، ماهانه چهار میلیون قطعه جوجهریزی در واحدهای پرورش مرغ استان قزوین صورت میگیرد.
رمضانپور با تاکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان گوشت مرغ، این میزان تولید را نشاندهنده ظرفیت بالای استان در این زمینه دانست و بر تداوم پشتیبانی از فعالان این بخش تاکید کرد. وی اظهار امیدواری کرد که با حمایتهای انجام شده، تولید گوشت مرغ در استان قزوین با روند رو به رشدی ادامه یابد.