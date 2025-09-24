استاندار قزوین خبر داد؛
تصویب بیش از 150 میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع استان
استاندار قزوین از تصویب بیش از 150 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای صنایع استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در سیوسومین جلسه بررسی مسائل واحدهای صنعتی استان که با بازدید از چهار واحد تولیدی همراه بود، گفت: از آغاز مسئولیت در 10 ماه گذشته، دو رویکرد جدی حل مشکلات صنایع و حضور میدانی در واحدهای تولیدی برای بررسی مستقیم چالشها را دنبال کردهایم.
وی با اشاره به مصوبات این نشست افزود: در این جلسه بیش از 150 میلیارد تومان تسهیلات ریالی برای حمایت از صنایع استان تصویب شد؛ همچنین بخشی از مسائل واحدهای صنعتی مربوط به محیط زیست بود که دستور بررسی آن داده شد.
استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت توانمندسازی اقتصاد کشور گفت: راه علاج کشور در شرایط امروز، قویتر شدن است؛ قویتر شدن یعنی حل مشکلات در عرصههای مختلف، بهویژه اقتصاد و صنعت؛ زیرا دشمنان نظام، اقتصاد و بهخصوص نظام بانکی ما را هدف قرار دادهاند.
نوذری تصریح کرد: قزوین استانی صنعتی است و صنایع مشکلات خاص خود را دارند؛ باید با برنامهریزی دقیق، این مسائل را رفع کند. در همین مسیر نیز بازدیدهای میدانی و نشستهای ستاد تسهیل، ابزار اصلی ما برای پیگیری و حل مشکلات هستند.
وی با بیان اینکه راهی جز قوی شدن نداریم، ادامه داد: کشور در حال قوی شدن است و تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه صنایع ادامه دارد؛ صنایعی که امروز بازدید شد، عملکرد خوبی دارند و در سطح کلان فعال هستند.
استاندار قزوین با ذکر اینکه پویایی اقتصاد و تقویت واحدهای صنعتی اولویت اصلی ماست، گفت: باید با همکاری دستگاهها و حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ظرفیتهای داخلی را به حداکثر برسانیم.
نوذری تأکید کرد: همانطور که در سایر عرصهها موفقیتها باعث افتخار ملی میشود، در صنعت نیز میتوانیم با تولید داخلی و نوآوری جوانان، عزت ملی و پیشرفت اقتصادی کشور را تقویت کنیم.