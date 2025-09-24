به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حمید طاهری عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت: دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) یک دانشگاه مأموریت‌گرا است و با توجه به اساس‌نامه باید بیش از 50 درصد دانشجویان آن خارجی و بین‌المللی باشند که در حال حاضر با این عدد فاصله داریم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر دانشجویان خارجی و غیرایرانی از 29 ملیت و کشور در دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) تحصیل می‌کنند و به سه روش دانشجوی خارجی جذب می‌کنیم که معمولاً در سال 400 تا 500 نفر تقاضای پذیرش دانشجوی خارجی داریم.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) با بیان اینکه مرکز آموزش زبان‌های فارسی این دانشگاه قدیمی‌ترین مرکز در نوع خود در کشور است، گفت: تاکنون 60 هزار نفر زبان‌آموز فارسی از این مرکز فارغ‌التحصیل شده‌اند و در سال چند نوبت پذیرش زبان‌آموز فارسی داریم.

طاهری همچنین از راه‌اندازی 20 رشته آموزشی جدید در این دانشگاه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: طبق سند چشم‌انداز ایجاد 29 رشته تازه برای این دانشگاه در نظر گرفته شده که مشغول پیگیری برای راه‌اندازی 20 رشته هستیم و امیدواریم امسال بین 4 تا 5 رشته جدید راه‌اندازی کنیم.

وی با اشاره به ارتقای سطح علمی استادان دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) ادامه داد: در حال حاضر 137 نفر دانشیار و همچنین 37 نفر استاد تمام در دانشگاه ما فعالیت می‌کنند که نسبت به گذشته رشته قابل توجهی در این بخش را نشان می‌دهد. در ضمن 313 نفر استاد استخدامی داریم که با اساتید مدعو آمار ما به 1000 استاد هم خواهد رسید.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بودجه و اعتبارات دانشگاه گفت: با توجه به اینکه دانشگاه مأموریت‌گرا هستیم، به اعتقاد بنده بودجه‌ریزی درستی تاکنون نداشته‌ایم و با این بودجه‌بندی مشکلات دانشگاه مرتفع نمی‌شود.

طاهری کل اعتبارات سالانه این دانشگاه به همراه درآمد اختصاصی را 700 میلیارد تومان بیان کرد و افزود: 80 درصد از این بودجه برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارمندان صرف می‌شود. با این حال بودجه پژوهشی موسوم به بودجه گرنت را تا 30 میلیارد تومان افزایش دادیم.

وی همچنین درباره وضعیت اجرای ابرپروژه چشمه نور (شتابگر ملی) بیان کرد: زمین اجرای این ابرپروژه را دانشگاه تأمین کرده و طبق توافق‌نامه پژوهشگران ما باید از امکانات این ابرپروژه استفاده کنند، با این حال روند اجرای فعلی پروژه در خور توجه نیست و در همین رابطه طی روزهای آینده آقای لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی به قزوین سفر می‌کند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت 40 شرکت دانش‌بنیان و واحد فناور در مرکز رشد واحدهای فناور این دانشگاه گفت: برای 300 نفر نخبه در این واحدها اشتغال‌زایی شده و تاکنون موفق به تولید 22 محصول دانش‌بنیان و تحریم‌شکن در مرکز رشد دانشگاه شده‌ایم.

طاهری اضافه کرد: تاکنون 10 هسته فناور دانشجویی در مرکز رشد راه‌اندازی کرده‌ایم که در حوزه‌هایی مانند ساخت خودروی برقی، رباتیک و هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند و در 2 سال اخیر موفق به کسب مقام دوم مسابقات روبوکاپ دانشگاه‌های کشور شده‌ایم.

وی ادامه داد: دستگاه ایکس‌ری برای بسته‌بندی محصولات غذایی آخرین محصول تحریم‌شکنی بوده که توسط شرکت‌های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) تولید شده است.

انتهای پیام/