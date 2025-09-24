معاون اقتصادی استاندار قزوین:
رعایت آمایش استان کلید توسعه پایدار در سرمایهگذاری قزوین است
سرپرست معاونت اقتصادی استاندار قزوین بر لزوم رعایت آمایش استان در تأیید طرحهای سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: تشکیل ستاد سرمایهگذاری استان قزوین گامی مهم در راستای تحقق اهداف ستاد سرمایهگذاری و توسعه پایدار اقتصادی استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه ستاد سرمایهگذاری استان قزوین با ریاست محمد میرزایی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، برگزار شد. این جلسه با هدف بررسی مجوزهای بینام شناسایی شده در استان و تبیین شیوهنامه فنی و اجرایی صدور بستههای سرمایهگذاری بینام، با حضور مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری، مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.
در این نشست، ظرفیتها و پتانسیلهای استان برای جذب سرمایهگذاری بیشتر مورد بررسی قرار گرفت و اولویتهای سرمایهگذاری همچون انرژی خورشیدی، گردشگری تاریخی، بازیافت و پسماند، گردشگری درمانی و تکمیل زنجیرههای تولید مطرح شد. همچنین بر تسهیل فرآیندها و صدور مجوزهای بینام با شیوهنامه جدید تأکید شد.
میرزایی در این جلسه بر لزوم رعایت آمایش استان در تأیید طرحهای سرمایهگذاری تأکید کرد و این نشست را گامی مهم در راستای تحقق اهداف ستاد سرمایهگذاری و توسعه پایدار اقتصادی استان دانست.
در ادامه، فرخزاد مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری به موضوعات کلیدی از جمله طرح الموترود، آبرسانی به دشت قزوین، انتقال آب شرب سد طالقان و تفاهمنامههای سرمایهگذاری و منابع تامین مالی آن اشاره کرد.