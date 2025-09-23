خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛

انتشار فراخون جمع‌آوری آثار برای نخستین همایش تخصصی نهج‌البلاغه

فرمانده انتظامی استان قزوین از انتشار فراخون جمع آوری آثار فرهنگی ادبی و هنری اولین همایش تخصصی نهج‌البلاغه به میزبانی فرماندهی انتظامی استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات برگزاری نخستین همایش نهج‌البلاغه گفت: ین همایش با هدف تبیین و ترویج آموزه‌های نهج‌البلاغه به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع فقهی، اعتقادی و مدیریتی اسلام ناب، همچنین بررسی نقش آن در ارتقای فرهنگ سازمانی، بهبود تعاملات اجتماعی و تقویت بصیرت دینی و انقلابی در انتظامی کشور برگزار می‌شود.

وی درباره محورهای اصلی همایش بیان کرد: جایگاه نهج‌البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) الگوی مدیریت و فرماندهی، پلیس تراز انقلاب اسلامی در پرتو تعالیم نهج‌البلاغه و نقش نهج‌البلاغه در استحکام درونی سازمان و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در انتظامی از جمله این محورها هستند.

فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: تأثیر فرهنگ نهج‌البلاغه بر اقناع‌سازی و تعامل موثر پلیس با مردم، ارتقای بصیرت دینی و انقلابی در بین کارکنان نیروی انتظامی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه، مدل رفتاری پلیس با مردم از منظر نهج‌البلاغه، مولفه‌ها و شاخص‌های پلیس تراز انقلاب اسلامی در اندیشه نهج‌البلاغه و رهیافت‌های تأمین امنیت جامعه در پرتو آموزه‌های نهج‌البلاغه دیگر محورهای این همایش تخصصی محسوب می‌شوند.

سردار طرهانی با بیان اینکه قالب‌های آثار ارسالی شامل فیلم کوتاه، مقاله، شعر، سرود و نقاشی خواهد بود، گفت: بدین وسیله امکان مشارکت حداکثری علاقه‌مندان با سلایق و توانمندی‌های مختلف فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان جهت ارسال آثار خود می‌توانند آنها را به صورت حضوری به معاونت تبلیغات و روابط عمومی عقیدتی سیاسی انتظامی استان قزوین واقع در بلوار باهنر تحویل دهند و یا آثار خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به N_balagha110@ و یا به شماره 09378456377 در کانال ایتا ارسال کنند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا پایان روز  30 ماه مهر 1404 تعیین شده است، گفت: برگزاری این همایش در راستای تقویت روحیه انقلابی، ارتقای سطح دانش اعتقادی و فرهنگی کارکنان نیروی انتظامی و همچنین تعمیق ارتباط پلیس با مردم و جامعه از طریق آموزه‌های اصیل اسلامی صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود با استقبال گسترده همراه باشد.

