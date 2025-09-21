اجرای ۴۵ برنامه شاخص ویژه هفته دفاع مقدس در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ پاسدار محمد امیری مقدم عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت: برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس از فردا دوشنبه 31 شهریور ماه آغاز شده و تا هفتم مهرماه ادامه دارد و در این ایام بیش از 45 عنوان برنامه شاخص و محوری در چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس پیش بینی شده و در زیرمجموعه آن یک هزار برنامه تدارک دیده شده که اجرا می شود.

امیر مقدم اظهارداشت: مراسم رژه نیروهای مسلح، آیین تکریم و تجلیل از پیش کسوتان دفاع مقدس و مقاومت، عطرافشانی و نثارگل در مزار شهدا، دیدار و تکریم خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان و ایثارگران دفاع مقدس و مقاومت، از برنامه های شاخص است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین افزود: گرامیداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس و مقاومت بویژه شهید محمد باقری، غلامعلی رشید، حسین سلامی، علی شادمانی، امیر علی حاجی زاده، غلامرضا محرابی، مهدی ربانی، داشنمندان هسته ای محمد مهدی طهرانچی، فریدون عباسی و دیگر شهدای جنگ تحمیلی در این هفته اجرا می شود.

وی گفت: مراسم میهمانی لاله ها در سوم مهرماه ساعت 4 عصر در مزار شهدا و امامزاده حسین(ع)، دیدار با امام جمعه قزوین، افتتاح نمایشگاه نقاشی هنرمندان قزوین سرکار خانم لیلا محمدنژاد در موزه انقلاب اسلامی تهران، بازسازی عملیات محرم در تیپ 82 صاحب الامر، پخش برنامه زنده از سیمای مرکز قزوین به مدت یک هفته، نصب تندیس شهید حسین لشکری اولین اسیر و آخرین آزاده توسط شهرداری و ارتش در در بلوار شهید لشکری، برپایی نمایشگاه کتاب در لشکر 16 زرهی، اختتامیه استانی نهمین جشنواره تولیدات فانوس از میان 300 اثر راه یافته وتجلیلی از هنرمندان برتر در هفته دفاع مقدس پیش بینی شده است.

امیری مقدم اظافه کرد: برگزاری مسابقه از کتاب 35 از نگاه همسر شهید بلندیان بصروت نمجازی ، تجلیل از تولیدکنندگان آثار هنری در جنگ 12 روزه در این ایام است که 200 اثر به فراخوان پاسخ دادند که از برگزیدگان تجلیل می شود و در کنار آن رونمایی از پوستر بیست و هفتمین جشنواره شعر دفاع مقدس در ششم مهرماه در موزه دفاع مقدس از برنامه های شاخص است.

وی اظهارداشت: سخنرانی سردار رفیعی در نماز جمعه قزوین، سردار امیرکریمی در نماز جمعه الوند و سردار طرهانی در نماز محمدیه و یکی از فرماندههان در پادگان شهید جوادنیا در آبیک در این هفته برنامه ریزی شده است.

امیری مقدم گفت: رونمایی از نماهنگ اسطوره های غیرت ، افتتاح چند یادمان شهدا و استفاده از هوش مصنوعی، نمایشگاه دفاع مقدس در پارک لاله الوند، آماده سازی سری عکسهای نمایشگاهی با معرفی 17 شهید جنگ تحمیلی 12 روزه، نواختن زنگ مقاومت در مدرسه شالباف، برگزاری مرحله دوم رویداد جنگ اولی‌ها بنام فتح صادق با حضور 45 تشکل در سازمان تبلیغات اسلامی تدارک دیده شده است.

