خبرگزاری کار ایران
رئیس دانشگاه‌ بین‌المللی امام‌خمینی(ره) خبر داد؛

پذیرش 2200 دانشجوی جدید در دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید 2 هزار و 200 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش می‌شوند.

به گزارش  ایلنا از قزوین، حمید طاهری در تشریح این خبر گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید پذیرش دانشجویان در این واحد دانشگاهی آغاز شده است.

وی افزود: تعداد 20 رشته جدید در سه مقطع پیش بینی شده که برخی از آنها مصوب شده و تعدادی نیز در مراحل نهایی تشکیل پرونده قرار دارند.
 
طاهری با اشاره به فعالیت 43 گروه آموزشی و ارائه 86 رشته کارشناسی ارشد و 37 رشته دکتری تخصصی، از تلاش همکاران دانشگاه برای برگزاری مجازی ثبت‌نام‌ها به منظور رفاه حال دانشجویان خبر داد.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی همچنین به جذب دانشجویان خارجی از طریق وزارت علوم، نهاد‌های ذی‌ربط و همچنین پذیرش مستقیم در کشور‌های مختلف اشاره کرد و گفت: تعدادی از این دانشجویان بورسیه و تعدادی نیز به صورت آزاد در این دانشگاه به تحصیل مشغول هستند.
 
طاهری یادآور شد: مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی نیز به عنوان قدیمی‌ترین و موفق‌ترین مرکز آموزش زبان فارسی به دانشجویان بین‌الملل، داوطلبان زیادی را جذب می‌کند.

