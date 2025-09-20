استاندار قزوین:
منابع مالی واحدهای صنعتی به بانکهای قزوین منتقل شود
استاندار قزوین گفت: گر منابع مالی و حسابهای بانکی واحدهای تولیدی در قزوین نباشد، امکان ارائه خدمات نداریم و تأکید داریم حتماً این منابع به استان منتقل شود تا قدرت مانور تسهیلاتی بانکها بیشتر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین گفت: بانکها بدون تردید محور توسعه اقتصادی استان هستند و بایستی ضمن پیگیری افزایش اختیارات و منابع از مرکز با مردم و صنعتگران نیز تعامل بیشتری داشته باشند تا کارها شتاب گیرد.
وی اضافه کرد: تسهیلات تبصره 18 یک ملاک ارزیابی است و باید مدیران بانکها دقت کنند تا جایگاه ما در این زمینه از میانگین کشوری پایینتر نباشد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین با بیان اینکه هر چقدر سیستم بانکی پویاتر باشد، به کسبوکارها بیشتر کمک میشود، گفت: منابع واحدهای صنعتی باید در استان باشد، چون مشکلات و آلودگیهایش برای استان است و انتظار میرود واحدها تولیدی گردش مالی بیشتری در محل استقرار واحد خود داشته باشند.
نوذری افزود: اگر منابع مالی و حسابهای بانکی واحدهای تولیدی در قزوین نباشد، امکان ارائه خدمات نداریم و تأکید داریم حتماً این منابع به استان منتقل شود تا قدرت مانور تسهیلاتی بانکها بیشتر شود.
وی ادامه داد: 3 هزار و 800 واحد صنعتی داریم که نیمی از آنها صنایع بزرگ محسوب میشوند و اگر منابع آنها وارد استان شود، قدرت مالی بالا رفته و امکان دادن تسهیلات بیشتری مهیا خواهد شد.
استاندار قزوین از پیگیری برای افزایش اختیارات مدیران بانکی استان خبر داد و گفت: برای افزایش اختیارات مدیران بانکهای استان قزوین که منجر به افزایش هماهنگی بیشتر در حوزه اقتصادی میشود، پیگیری خواهیم کرد تا به روند کارها شتاب بخشیده شود.
نوذری اضافه کرد: در شرایط کنونی دولت در مدل حکمرانی تازه اعتبار مناسبی ندارد و به همین خاطر لازم است که مدیران دنبال ایدهها و روشهای جدید باشند تا بدون اتکا به دولت با مشارکت بخش خصوصی بتوانند پروژههای حوزه خود را اجرایی کنند.
استاندار قزوین با اشاره به محدودیت اعتبار برای اجرای طرحهای عمرانی گفت: رای انتقال آب سد طالقان از آبیک به تاکستان بیش از 15 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، در حالی که مجموع اعتبارات عمرانی استان 2 هزار و 500 میلیارد تومان است. بنابراین اگر همه این اعتبارات تخصیص یابد، 10 سال طول می کشد همین یک پروژه اجرا شود.
نوذری افزود: بنابراین یک روش جدید اتخاذ شده و با صدور مجوز دهکده گردشگری با کمک اوقاف قرار است این پروژه مهم بدون اعتبارات دولتی عملیاتی شود و امروز دنبال تجهیز کارگاه هستیم تا در 18 ماه انجام شود.
وی ادامه داد: کاری که 30 سال است انجام نشده ما با یک روش منطقی آن را عملیاتی کردیم و بیمارستان پاسارگاد هم بهزودی کلنگزنی میشود و اگر منتظر پول دولت میماندیم این کار نیز عملی نمیشد.
استاندار قزوین همچنین بر ضرورت بهکارگیری اوراق اسلامی توسط بانکها برای اجرای طرحهای عمرانی تأکید کرد و گفت: از اوراق اسلامی بانک ملت و رفاه برای اجرای این طرحها استفاده شود و در نهایت انتظار داریم بانکها تعامل بیشتری با مردم برای پرداخت تسهیلات داشته باشند.