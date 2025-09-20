مدیرکل زندانهای استان قزوین خبر داد؛
اهدای 950 میلیون تومان کمکهزینه تحصیلی به فرزندان زندانیان تاکستانی
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید خیرین نیک اندیش مبلغ 950 میلیون تومان را برای حمایت از دانشآموزان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان شهرستان تاکستان اهدا کردند.
به گزارش ایلنا از قزوین، فرهاد بهرامی با قدردانی از این حرکت خداپسندانه گفت: سرانه کمک به هر دانشآموز 6 میلیون تومان است که برای خرید اقلام ضروری آموزشی و پوشاک اختصاص مییابد.
وی ادامه داد: این قبیل حمایتها نه تنها بار مالی خانوادههای زندانیان را کاهش میدهد؛ بلکه موجب افزایش انگیزه تحصیلی و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای فرزندان آنان می شود.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین تصریح کرد: این کمک مالی که با هدف پشتیبانی از تحصیل کودکان و نوجوانان نیازمند تخصیص یافته، برای تأمین لوازم تحریر، پوشاک و کیف و کفش 158 دانشآموز هزینه خواهد شد.
بهرامی در پایان بر تداوم همکاریهای مردمی و نقش سازنده خیرین در حمایت از خانواده های آسیب پذیر تأکید کرد و افزود: اینگونه مشارکتها نماد بارزی از مسئولیت پذیری اجتماعی و همدلی در جهت پیشگیری از چرخه آسیب است.