به گزارش ایلنا از قزوین، فرهاد بهرامی با قدردانی از این حرکت خداپسندانه گفت: سرانه کمک به هر دانش‌آموز 6 میلیون تومان است که برای خرید اقلام ضروری آموزشی و پوشاک اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: این قبیل حمایتها نه تنها بار مالی خانواده‌های زندانیان را کاهش می‌دهد؛ بلکه موجب افزایش انگیزه تحصیلی و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای فرزندان آنان می شود.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین تصریح کرد: این کمک مالی که با هدف پشتیبانی از تحصیل کودکان و نوجوانان نیازمند تخصیص یافته، برای تأمین لوازم تحریر، پوشاک و کیف و کفش 158 دانش‌آموز هزینه خواهد شد.

بهرامی در پایان بر تداوم همکاریهای مردمی و نقش سازنده خیرین در حمایت از خانواده های آسیب پذیر تأکید کرد و افزود: اینگونه مشارکتها نماد بارزی از مسئولیت پذیری اجتماعی و همدلی در جهت پیشگیری از چرخه آسیب است.

