معاون سیاسی استاندار قزوین:

تمامی ظرفیت‌های قزوین در برنامه «ایران‌ جان» نمایش داده شود

کد خبر : 1688483
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با بیان اینکه رویداد ایران جان تاکنون در سه استان خوزستان، اصفهان و ایلام انجام شده و تلاش داریم تا به بهترین نحو ممکن در استان قزوین اجرایی شود، گفت: معرفی قهرمان‌ها، قومیت‌ها، اشخاص بزرگ فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و روستایی حتماً مد نظر قرار گیرد و تمامی این ظرفیت‌ها به مردم کشور نمایش داده شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور صبح امروز نشست هماهنگی برنامه ایران جان گفت: برنامه ایران جان ظرفیتی ممتاز برای ارائه ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و از این رو دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های خود را برای ارائه در رویداد ایران جان شناسایی و معرفی کنند.

وی اضافه کرد: قزوین ظرفیت‌های بی‌بدیلی در زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد و تمامی ابعاد این ظرفیت‌ها، تحت عنوان رویداد ایران جان به صورت ملی نمایش داده می‌شود. دستگاه اجرایی پیشنهادهای خود را در خصوص چگونگی ارائه ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان قزوین برنامه‌ریزی کرده و کار خود را آغاز کنند.

معاون استاندار قزوین با بیان اینکه رویداد ایران جان تاکنون در سه استان خوزستان، اصفهان و ایلام انجام شده و تلاش داریم تا به بهترین نحو ممکن در استان قزوین اجرایی شود، گفت: معرفی قهرمان‌ها، قومیت‌ها، اشخاص بزرگ فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و روستایی حتماً مد نظر قرار گیرد و تمامی این ظرفیت‌ها به مردم کشور نمایش داده شود.

احمدپور تصریح کرد: تمامی رؤسای کارگروه‌های مرتبط با برنامه ایران جان نشست‌های خود را آغاز کنند و 50 روز فرصت دارند تا مستندات تهیه شده و برنامه‌ها را تحویل دهند.

