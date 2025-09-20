به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری صبح امروز در نشست هماهنگی برای اجرای برنامه ایران جان ضمن محکوم کردن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تداوم تحریم‌ها علیه ایران گفت: قزوین ظرفیت‌های بی‌بدیلی در حوزه کشاورزی‌، صنایع، تاریخ، فرهنگ و حوزه اجتماعی دارد، اما آنچنان که باید شناخته‌شده نیست.

وی تصریح کرد: بیشترین اثر تمدنی که سلجوقیان بر ایران گذاشتند در قزوین بر جای مانده و مکاتب و اندیشه‌های سیاسی، عرفان و فلاسفه و انسان‌ها و شخصیت‌های برجسته در طول تاریخ از دل قزوین شکل گرفته اما مفاخر ملی معاصر را نیز نتوانستیم آنچنان که باید معرفی کنیم.

استاندار قزوین با بیان اینکه ایران جان برنامه بسیار مناسبی است که استان‌ها را معرفی می‌کند، گفت: در این برنامه 10 روز قزوین روی آنتن تلویزیون است و برای تهیه این برنامه به عنوان یک کار جمعی تمامی دستگاه‌های اجرایی باید پای کار باشند.

نوذری اضافه کرد: 25 محور در رویداد ایران جان باید کد نظر دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و برنامه‌ریزی لازم توسط مسئول کمیته‌ها صورت گیرد و نقاط قوت استان قزوین برای جذب گردشگر معرفی شود.

وی ادامه داد: برای نمایش در برنامه ایران موضوعات معرفی فضاهای فرهنگی و تاریخی استان قزوین، قهرمان‌های شاخص و خاص، معرفی جریانات سیاسی، شناسایی منطقه در بحران‌های تاریخی، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها، معرفی روستاهای گردشگری، مراکز تولید آثار هنری، شخصیت‌های جریان‌ساز در منطقه و استان قزوین به صورت فیلم‌های کوتاه و متنوع ساخته شود.

استاندار قزوین با بیان اینکه شهرداران، ادارات کل، شهرک‌های صنعتی و اتاق بازرگانی استان قزوین کمک‌های مالی خود را برای اجرای رویداد ایران جان در ساخت فیلم‌ها و آثار نمایشی دریغ نکنند، گفت: همه پای کار باشیم تا برنامه مناسبی در سطح ملی ارائه دهیم.

نوذری افزود: قزوین با تنوع قومیت‌های مختلف یک ظرفیت بی‌بدیل فرهنگی را در خود جای داده که باید این موضوع به صورت ویژه در رویداد ایران جان نمایش داده شود، چرا که این تنوع گویش و زبان می‌تواند جاذبه‌ای برای هموطنان داشته باشد.

وی ادامه داد: تا 15 آبان فیلم‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی تحویل داده شود و امیدواریم بتوانیم تا اواخر پاییز برای اجرای برنامه ایران جان روی آنتن تلویزیون برویم.

استاندار قزوین تصریح کرد: گردشگری استان قزوین موضوعی است که واقعاً مغفول مانده و از این رو از ظرفیت‌های هنرمندان داخل استان برای ساخت فیلم‌های مستند برای ارائه در رویداد ایران جان استفاده شود و کارگروه‌های مرتبط نیز پای کار باشند تا آثار فاخری ارائه دهیم.

