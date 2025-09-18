سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین خبر داد؛
راهاندازی 8 رشته جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد قزوین
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین از راهاندازی 8 رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبر داد و گفت: این رشتهها شامل زبان و ادبیات فارسی، حقوق عمومی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، طراحی شهری، مهندسی و علوم کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی، مهندسی کامپیوتر با گرایش شبکههای کامپیوتری و مهندسی کامپیوتر با گرایش نرمافزار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی ورسهای عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین گفت: در یکدهه گذشته تراز دانشگاه منفی و رشد دانشجو کم بوده و حتی در دوران کرونا تعداد دانشجویان از 25 هزار به 8 تا 9 هزار نفر کاهش یافته بود.
وی اضافه کرد: با این حال در حال حاضر وضعیت مطلوبی از نظر تعداد دانشجویان داریم و در حال حاضر حدود 21 هزار نفر دانشجو در مجموعه شعبات دانشگاه آزاد اسلامی در کل استان داریم که سهم دانشگاه آزاد اسلامی شعبه قزوین (باراجین) 16 هزار نفر دانشجو است.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین با بیان اینکه در گذشته تراز مالی ما در کل استان 60 میلیارد تومان و در واحد قزوین 32 میلیارد تومان منفی بود، گفت: بنابراین یکی از اقدامات مهم ما تلاش برای رفع این ناترازی مالی بوده که در طول 6 ماه گذشته در این مسیر گامهای خوبی برداشته شده است.
ورسهای از افزایش 30 درصدی ضریب اشغال کلاسهای دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین در دوره مدیریت جدید خبر داد و افزود: در گذشته ضریب اشغال کلاسها 50 درصد بود و تقریباً کلاسها از صبح تا ظهر خالی بود که این نقیصه برطرف شده و ضریب اشغال به بالای 80 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در ضمن با توجه به اعتراض دانشجویان درباره برگزاری کلاسها تا دیروقت، سقف زمانی برگزاری کلاسها را تا ساعت 18 یا 6 عصر محدود کردهایم تا دانشجویان به ویژه دانشجویان غیربومی در آسایش باشند.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین از اجرای طرح حامی دانشجویان برای تسهیل در امور اداری دانشجویان خبر داد و گفت: در این طرح به ازای هر 1000 نفر یک تسهیلگر امور اداری دانشجویان را بهکارگرفتهایم و برای 21 هزار دانشجو 21 کارشناس-مسئول مجری طرح حامی داریم که خدمات آموزشی، پژوهشی و مالی به دانشجویان را تسهیل میکنند.
ورسهای همچنین با اشاره به تقسیم رشتههای مقاطع تحصیلی مختلف در این دانشگاه اضافه کرد: در این دانشگاه به جز رشتههای کاردانی پیوسته و ناپیوسته، 75 رشته کارشناسی ناپیوسته، 95 رشته کارشناسی پیوسته، 137 رشته کارشناسی ارشد و 75 رشته ویژه مقطع دکتری داریم.
وی ادامه داد: در حوزه پیراپزشکی دارای دو رشته پرستاری و تکنیسین اتاق عمل هستیم و یکی از برنامههای ما توسعه رشتههای پزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین است.
ورسهای همچنین از ارتقای جایگاه و رتبه ملی دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین خبر داد و افزود: در حال حاضر این دانشگاه رتبه «یک پلاس» را به دست آورده است که نقش مهمی در ارتقای وضعیت معیشتی کارمندان و کارکنان دانشگاه دارد.
وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر 3 مدرسه سما در 6 مقطع تحصیلی در استان قزوین فعالیت میکنند که وابسته به سازمان مراکز آموزشهای عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی هستند و همچنین در حال راهاندازی یک مدرسه سمای جدید در استان قزوین هستیم.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین با بیان اینکه از 31 شهریور پذیرای دانشجویان خوابگاهی خواهیم بود، گفت: ظرفیت اسکان ما 2 هزار نفر است که در حال حاضر 600 نفر دانشجوی دختر و 200 دانشجوی پسر ساکن در خوابگاهها داریم و عمده ظرفیتهای خوابگاهی ما خالی است.
ورسهای همچنین از راهاندازی مرکز استعدادیابی ورزشی این دانشگاه خبر داد و افزود: در حوزه تربیت بدنی بنا داریم مسابقات بدنسازی دانشگاه آزاد کل کشور را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار کنیم و در کل در دانشگاه آزاد قزوین 18 هزار و 500 متر مربع فضای ورزشی در اختیار داریم.
وی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید 341 نفر برای تحصیلی در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین پذیرفته شدهاند که 176 نفر ثبت نام قطعی کردهاند. در کل هم پیشبینی ما این است که 8 هزار نفر ورودی جدید داشته باشیم که 5 هزار نفر آن در واحد قزوین خواهد بود.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین همچنین درباره میزان تولید مقالههای بینالمللی موسوم به آیاسآی گفت: در یکسال اخیر 199 مقاله آیاسآی توسط استادان و دانشجویان ما تدوین شده و از ابتدای تأسیس این دانشگاه هم 3 هزار مقاله آیاسآی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تولید، تدوین و منتشر شده است.