معاون اشتغال کمیته امداد:
90 درصد مددجویان کمیته امداد حداکثر مدرک دیپلم دارند
معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: حدود 90 درصد از مخاطبان این نهاد حداکثر تا سطح دیپلم تحصیل کردهاند که این آمار نشان میدهد کسانی که آموزش کافی نمیبینند، احتمال فقیر شدنشان بیشتر است.
به گزارش ایلنا از قزوین، سید مرتضی فیروزآبادی در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین در تشریح ویژگیهای خاص جامعه هدف اشتغال این نهاد، آمارهای قابل توجهی را در خصوص بانوان، ساکنان مناطق روستایی و لزوم آموزشهای مهارتی ارائه داد.
وی گفت: 50 درصد مخاطبان کمیته امداد را بانوان تشکیل میدهند و در مقایسه با 15 درصد سهم بانوان در کل اقتصاد کشور، نشاندهنده ظرفیت بالای حضور زنان در ایجاد اشتغال و نیاز به حمایت بیشتر از کسبوکارهای خانگی و صنایع دستی است.
فیروزآبادی یادآورشد: حدود نیمی از مخاطبان کمیته امداد را روستاییان تشکیل میدهند، در حالی که آمار کشوری حدود 20 درصد است و این موضوع بر اهمیت توجه به اشتغال پایدار در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها تأکید دارد.
وی افزود: حدود 90 درصد از مخاطبان این نهاد، حداکثر تا سطح دیپلم تحصیل کردهاند که این آمار نشان میدهد کسانی که آموزش کافی نمیبینند، احتمال فقیر شدنشان بیشتر است.
فیروز آبادی از توسعه برنامههای آموزش مهارتی هم خبر داد و اظهارداشت: در سه سال اخیر، تمرکز ویژهای بر آموزش کودکان و نوجوانان داشته ایم و در دو سال گذشته، سالانه حدود 35 هزار کودک و نوجوان در اوقات فراغت خود، دورههای آموزشی متنوعی را از مشاغل ساده تا حرفههای تخصصی فرا گرفتهاند.
این مدیر گفت: این اقدامات گامی مهم در جهت «قطع زنجیره فقر» و سرمایهگذاری در نسل نوجوان ینده ساز دانست و خاطرنشان کرد: به هر میزان در این زمینه سرمایهگذاری صورت گیرد، بازدهی بیشتری در آینده حاصل خواهد شد.